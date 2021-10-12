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Hüthüt ne demek, TDK'ya göre Hüthüt kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Hüthüt kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Hüthüt ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Hüthüt nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Hüthüt kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Hüthüt ne demek, TDK'ya göre Hüthüt kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Hüthüt ne demek? Hüthüt TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi hüthüt kelimesi. Peki hüthüt ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre hüthüt nedir, hüthüt kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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HÜTHÜT NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Hüthüt kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Hüthüt kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre hüthüt kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Çavuş kuşu

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
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