Hutut ne demek, TDK'ya göre Hutut kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Hutut ne demek? Hutut TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi hutut kelimesi. Peki hutut ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre hutut nedir, hutut kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

HUTUT NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Hutut kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Hutut kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre hutut kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Çizgiler



HUTUT CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Köy evlerinin kızıl loşluğundan gece karanlığına geçerken keskin hututu eriyordu.

