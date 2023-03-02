Huw Dawson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Huw Dawson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Huw Dawson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Huw Dawson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Huw Dawson 14 Kasım 2003 tarihinde doğmuştur. Galler uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Huw Dawson Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
St. Albans City futbol takımında oynamaktadır. St. Albans City takımına - tarihinde katılmıştır. Huw Dawson'nin St. Albans City ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Huw Dawson Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Huw Dawson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Huw Dawson şuan St. Albans City takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.
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