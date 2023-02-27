Hyeon Woong Choi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hyeon Woong Choi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hyeon Woong Choi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Hyeon Woong Choi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Hyeon Woong Choi 9 Ekim 2003 tarihinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Güney Kore uyrukludur.Gerçek adı da 최현웅 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Hyeon Woong Choi Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Pohang Steelers futbol takımında oynamaktadır. Pohang Steelers takımına 3 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Hyeon Woong Choi'nin Pohang Steelers ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Hyeon Woong Choi Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/_chlgusdnd__/

Hyeon Woong Choi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Hyeon Woong Choi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Hyeon Woong Choi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Hyeon Woong Choi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında Bilinmiyor

1 Ocak 2020 yılında C. Asan U18

1 Ocak 2021 yılında Hanmaeum FC U18

7 Ocak 2022 yılında Jeonbuk Hyundai

3 Ocak 2023 yılında Pohang Steelers

Hyeon Woong Choi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Hyeon Woong Choi şuan Pohang Steelers takımında oynamakta ve 55 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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