Hysen Memolla kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hysen Memolla Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Hysen Memolla kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Hysen Memolla ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Hysen Memolla kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hysen Memolla Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Hysen Memolla kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hysen Memolla Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hysen Memolla adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Hysen Memolla Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Hysen Memolla 3 Temmuz 1992 tarihinde Kavajë şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Arnavutluk,İtalya uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Hysen Memolla Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini NOVERA Sports yapmaktadır. Hysen Memolla, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KF Egnatia futbol takımında oynamaktadır. KF Egnatia takımına 31 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Hysen Memolla'nin KF Egnatia ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Hysen Memolla Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Hysen Memolla isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 850 Bin € kadar çıkmıştır.

Hysen Memolla Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Hysen Memolla futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Martina

2 Temmuz 2014 yılında Hellas Verona

2 Eylül 2014 yılında Martina Franca

30 Haziran 2015 yılında Hellas Verona

10 Ağustos 2015 yılında FC Koper

30 Haziran 2016 yılında Hellas Verona

7 Temmuz 2016 yılında Hajduk Split

25 Ocak 2019 yılında Salernitana

9 Ağustos 2019 yılında Kokkolan PV

23 Ocak 2020 yılında Diósgyőr

1 Temmuz 2021 yılında Kulüpsüz

21 Ocak 2022 yılında FC Lahti

31 Ocak 2023 yılında KF Egnatia

Hysen Memolla kimdir

Hysen Memolla Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Hysen Memolla şuan KF Egnatia takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Hysen Memolla Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Arnavutluk takımında 2 numaralı formasıyla 5 Eylül 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

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Hysen Memolla nereli

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