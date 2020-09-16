Hz. Muhammed'e hakaret eden Mine Azize kimdir? Mine Azize olayı nedir?
Sosyal medyada İslam'a ve Hz Muhammed'e hakaret içerikli paylaşımlarda bulunan Mine Azize adlı kullanıcı twitter'da gündem oldu. Paylaşımları kısa sürede yayılan kullanıcının kim olduğu da merak konusu oldu. Peki Mine Azize kimdir? Mine Azize olayı nedir?
Twitter'da Mine Azize adlı bir kullanıcının İslam ve Hz. Muhammed’e hakaret ettiği iddia edilen paylaşımlarına tepkiler yağdı.
Paylaşımlarında Hz Muhammed'e yönelik hakaretlerde bulunan Mine Azize'ye twitter'da #mineazizetutuklansın etiketi ile trend topic oldu.
Kimliği henüz belirlenemeyen şahsın Kur’an-ı Kerim’deki ayetlere atıflar yaparak dalga geçtiği görülüyor.
Mine Azize adlı kullanıcının bir paylaşımında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkında da uygunsuz ifadede bulunduğu görülüyor.
İşte twitter'da bu paylaşımlara gelen tepkiler;
Yoksa:“Kur'ân'ı Peygamber uydurdu” mu, diyorlar. Sen de onlara:— ? (@Sari__Laci) September 16, 2020
Haydi siz de, onun sûrelerine benzer uydurulmuş on sûre getirin. Eğer iddianızda doğru iseniz, Allah'ın dışında, kulları durumundakilerden çağırabileceklerinizin hepsini çağırın.” de "Hud 13."#mineazizetutuklansın pic.twitter.com/TlDmFKZkzp
Okurken dahi hayâ ettim. Allah ıslah etsin#mineazizetutuklansın pic.twitter.com/qhTAs6ngJZ— Tuğba Ömür Akın (@Tuulaomur) September 16, 2020
Atatürkün resmini arkana almak seni kurtarmaz.Atatürkçülük islami değerlere kültüre hakaret değildir.Sen ve senin gibi kendini atatürkcü zanneden toplumsuz medeniyetsiz serkeş insanlar yüzünden Atamızı yanlış tanıyolar.#mineazizetutuklansın— vera (@bayanvera) September 16, 2020