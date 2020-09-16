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Hz. Muhammed'e hakaret eden Mine Azize kimdir? Mine Azize olayı nedir?

Sosyal medyada İslam'a ve Hz Muhammed'e hakaret içerikli paylaşımlarda bulunan Mine Azize adlı kullanıcı twitter'da gündem oldu. Paylaşımları kısa sürede yayılan kullanıcının kim olduğu da merak konusu oldu. Peki Mine Azize kimdir? Mine Azize olayı nedir?

Hz. Muhammed'e hakaret eden Mine Azize kimdir? Mine Azize olayı nedir?

Twitter'da Mine Azize adlı bir kullanıcının İslam ve Hz. Muhammed’e hakaret ettiği iddia edilen paylaşımlarına tepkiler yağdı.

Hz. Muhammed'e hakaret eden Mine Azize kimdir? Mine Azize olayı nedir?

Paylaşımlarında Hz Muhammed'e yönelik hakaretlerde bulunan Mine Azize'ye twitter'da #mineazizetutuklansın etiketi ile trend topic oldu.

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Kimliği henüz belirlenemeyen şahsın Kur’an-ı Kerim’deki ayetlere atıflar yaparak dalga geçtiği görülüyor.

Hz. Muhammed'e hakaret eden Mine Azize kimdir? Mine Azize olayı nedir?

Mine Azize adlı kullanıcının bir paylaşımında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkında da uygunsuz ifadede bulunduğu görülüyor.

İşte twitter'da bu paylaşımlara gelen tepkiler;

 

 

 

 

 

 

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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