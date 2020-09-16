Hz. Muhammed'e hakaret eden Mine Azize kimdir? Mine Azize olayı nedir?

Twitter'da Mine Azize adlı bir kullanıcının İslam ve Hz. Muhammed’e hakaret ettiği iddia edilen paylaşımlarına tepkiler yağdı.

Paylaşımlarında Hz Muhammed'e yönelik hakaretlerde bulunan Mine Azize'ye twitter'da #mineazizetutuklansın etiketi ile trend topic oldu.

Kimliği henüz belirlenemeyen şahsın Kur’an-ı Kerim’deki ayetlere atıflar yaparak dalga geçtiği görülüyor.

Mine Azize adlı kullanıcının bir paylaşımında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkında da uygunsuz ifadede bulunduğu görülüyor.

İşte twitter'da bu paylaşımlara gelen tepkiler;

Yoksa:“Kur'ân'ı Peygamber uydurdu” mu, diyorlar. Sen de onlara:

Haydi siz de, onun sûrelerine benzer uydurulmuş on sûre getirin. Eğer iddianızda doğru iseniz, Allah'ın dışında, kulları durumundakilerden çağırabileceklerinizin hepsini çağırın.” de "Hud 13."#mineazizetutuklansın pic.twitter.com/TlDmFKZkzp — ? (@Sari__Laci) September 16, 2020

Okurken dahi hayâ ettim. Allah ıslah etsin#mineazizetutuklansın pic.twitter.com/qhTAs6ngJZ — Tuğba Ömür Akın (@Tuulaomur) September 16, 2020