Hz. Muhammed'e hakaret etti! Elif Mersin kimdir?

Provokatif amaçlı sosyal medya platformu Twitter'da atılan tweetler tepki çekmeye devam ediyor. Twitter'da @TCBelensay kullanıcı adıyla bir kişi Hz. Muhammed (s.a.s.) hakkında hakaret içerikli paylaşımlarda bulundu. Paylaşımı gören sosyal medya kullanıcıları olaya tepki gösterirken #ElifMersinTutuklansın etiketiyle tepkilerini dile getirdiler. Bu kapsamda internet kullanıcıları Elif Mersin kimdir? sorusunun cevabını araştırıyor. İşte bilinenler...

ELİF MERSİN KİMDİR?

TCBelensay kullanıcı adıyla Hz. Muhammed'e yönelik olarak hakaret içerikli paylaşımlarda bulundu. Bu kişinin Elif Mersin olduğu iddia edildi. Elif Mersin hakkında bir bilgi bulunmuyor.

Öte yandan sosyal medya kullanıcı #ElifMersinTutuklansın etiketini Twitter'da trend topic listesine girmesini sağladı ve tepkilerini getirdi. Kullanıcılar Elif Mersin'in tutuklanması için yetkililerin harekete geçmesini bekliyor. Ayrıca Elif Mersin hakkında detaylı bilgi edindiğimizde haberimiz güncellenecektir.