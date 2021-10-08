İadeiziyaret ne demek, TDK'ya göre İadeiziyaret kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. İadeiziyaret ne demek? İadeiziyaret TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi iadeiziyaret kelimesi. Peki iadeiziyaret ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre iadeiziyaret nedir, iadeiziyaret kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

İadeiziyaret kelimesini hayatımızın her alanında, sosyal medya da, televizyon da dergi veya gazete okurken karşılaşacağımız sık kullanılan kelimeler arasında. İadeiziyaret kelimesinin anlamı ile birlikte kökeni ve doğru yazılışı ile örnek cümlelere buradan ulaşabilirsiniz.

İADEİZİYARET NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

İadeiziyaret kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

İadeiziyaret kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre iadeiziyaret kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Daha önce yapılan ziyarete ziyaretle karşılık verme

