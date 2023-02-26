İago Deisadze kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İago Deisadze Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İago Deisadze adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İago Deisadze Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İago Deisadze 10 Şubat 1988 tarihinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Gürcistan uyrukludur.Gerçek adı da იაგო დეისაძე şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İago Deisadze Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Merani Tbilisi futbol takımında oynamaktadır. FC Merani Tbilisi takımına 1 Ocak 2017 tarihinde katılmıştır. İago Deisadze'nin FC Merani Tbilisi ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

İago Deisadze Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İago Deisadze isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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İago Deisadze Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İago Deisadze futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2012 yılında FC Magaroeli

1 Temmuz 2012 yılında FC Imereti

1 Temmuz 2013 yılında FC Sapovnela

1 Ocak 2014 yılında FC Meshakhte

1 Temmuz 2014 yılında FC Imereti

1 Ocak 2015 yılında FC Sasco

1 Temmuz 2015 yılında Samegrelo

1 Ocak 2016 yılında Skuri

1 Temmuz 2016 yılında Kulüpsüz

1 Ocak 2017 yılında FC Merani

İago Deisadze Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İago Deisadze şuan FC Merani Tbilisi takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

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