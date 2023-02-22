İago İbagaza kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İago İbagaza Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İago İbagaza adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İago İbagaza Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İago İbagaza 5 Mayıs 2003 tarihinde doğmuştur. 1,65 m boyundadır. Arjantin,İspanya uyrukludur.Gerçek adı da Iago Miquel Ibagaza Pawlak şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İago İbagaza Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.İago İbagaza, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Olimpiakos Pire B futbol takımında oynamaktadır. Olimpiakos Pire B takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. İago İbagaza'nin Olimpiakos Pire B ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

İago İbagaza Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İago İbagaza isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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İago İbagaza Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İago İbagaza futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında Olympiakos U19

1 Temmuz 2021 yılında Olimpiakos B

İago İbagaza Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İago İbagaza şuan Olimpiakos Pire B takımında oynamakta ve 78 numaralı formayı giymektedir.

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