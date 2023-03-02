İago Lopez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İago Lopez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İago Lopez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İago Lopez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İago Lopez 6 Nisan 1999 tarihinde Lugo şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. İspanya uyrukludur.Gerçek adı da Iago López Carracedo şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İago Lopez Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini VIDA 11 yapmaktadır. İago Lopez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AD Alcorcón futbol takımında oynamaktadır. AD Alcorcón takımına 29 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. İago Lopez'nin AD Alcorcón ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

İago Lopez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İago Lopez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

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İago Lopez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İago Lopez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Depor Juvenil A

11 Temmuz 2018 yılında CF Peralada

1 Temmuz 2019 yılında Girona FC

19 Ağustos 2019 yılında UD Logroñés

27 Temmuz 2020 yılında Girona FC

28 Ağustos 2020 yılında UD Logroñés

30 Haziran 2021 yılında Girona FC

13 Temmuz 2021 yılında CD Mirandés

29 Temmuz 2022 yılında Alcorcón

İago Lopez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İago Lopez şuan AD Alcorcón takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

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