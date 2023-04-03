İan Custodio kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İan Custodio Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İan Custodio adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
İan Custodio Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
İan Custodio 16 Nisan 2003 tarihinde Sao Paulo şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Ian Custódio dos Anjos şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
İan Custodio Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Promanager yapmaktadır. İan Custodio, Sol ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
SE Palmeiras São Paulo U20 futbol takımında oynamaktadır. SE Palmeiras São Paulo U20 takımına 1 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. İan Custodio'nin SE Palmeiras São Paulo U20 ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.
İan Custodio Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
İan Custodio futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ocak 2021 yılında Palmeiras U20
İan Custodio Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
İan Custodio şuan SE Palmeiras São Paulo U20 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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