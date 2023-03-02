İan Mackay kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İan Mackay Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

İan Mackay kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? İan Mackay ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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İan Mackay kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İan Mackay Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

İan Mackay kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İan Mackay Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İan Mackay adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İan Mackay Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İan Mackay 14 Temmuz 1986 tarihinde A Coruña şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. İspanya,İskoçya uyrukludur.Gerçek adı da Juan Mackay Abad şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İan Mackay Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Emartsoccer yapmaktadır. İan Mackay, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Deportivo La Coruña futbol takımında oynamaktadır. Deportivo La Coruña takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. İan Mackay'nin Deportivo La Coruña ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

İan Mackay Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/ianmackay23/

İan Mackay Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İan Mackay isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

İan Mackay Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İan Mackay futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2003 yılında Depor Juvenil A

1 Temmuz 2005 yılında Deportivo B

1 Temmuz 2006 yılında Atlético Ceuta

1 Ocak 2007 yılında Uni. Oviedo

1 Temmuz 2007 yılında Vecindario

1 Temmuz 2008 yılında Ciudad Santiago

1 Temmuz 2009 yılında Ponferradina

1 Temmuz 2011 yılında CE Sabadell

1 Ağustos 2012 yılında Atl. Baleares

1 Ağustos 2013 yılında CD Boiro

3 Nisan 2014 yılında Racing Ferrol

3 Temmuz 2018 yılında Real Murcia

2 Temmuz 2019 yılında CE Sabadell

1 Temmuz 2021 yılında Dep. La Coruña

İan Mackay kimdir

İan Mackay Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İan Mackay şuan Deportivo La Coruña takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

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İan Mackay nereli

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