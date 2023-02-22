İason Kyrkos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İason Kyrkos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İason Kyrkos adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İason Kyrkos Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İason Kyrkos 21 Mart 2003 tarihinde doğmuştur. 1,69 m boyundadır. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Ιάσων Κύρκος şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İason Kyrkos Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

PAS Giannina futbol takımında oynamaktadır. PAS Giannina takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. İason Kyrkos'nin PAS Giannina ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

İason Kyrkos Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İason Kyrkos isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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İason Kyrkos Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İason Kyrkos futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında PAS Giannina

İason Kyrkos Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İason Kyrkos şuan PAS Giannina takımında oynamakta ve 70 numaralı formayı giymektedir.

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