İBB açıkladı! Okulların ilk günü İETT'ler ücretsiz olacak! O saatlere dikkat!

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB), okulların açılacağı 11 Eylül Pazartesi günü 06.00-14.00 saatlerinde İBB'ye bağlı toplu ulaşım araçlarının ücretsiz olacağını duyurdu.

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İBB açıkladı! Okulların ilk günü İETT'ler ücretsiz olacak! O saatlere dikkat!

Okulların açıldığı gün kentte 06.00-14.00 saatlerinde toplu ulaşım araçlarının (bilet entegrasyona dahil olanlar) ücretsiz olacağı bildirilen açıklamada, İSPARK'ın ise okul servis araçlarına ilk gün ücretsiz hizmet vereceği aktarıldı.

Ek seferler

Açıklamada, okulların açılmasından itibaren İETT'nin her gün 1636 ek sefer yapacağı, Metro İstanbul'un 375 ilave sefer planladığı, Şehir Hatları'nın da ek vapur seferleri düzenleyeceği ifade edildi.

İlk 2 gün okul servis araçlarının arabalı vapurlardan öncelikli yararlanacağı aktarılan açıklamada, İstanbul Deniz Otobüslerinin (İDO) Sirkeci-Harem hattındaki yaya yolcuların da ücretsiz seyahat edeceği bildirildi.

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