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İBB askıda halk ekmek kampanyası | İBB askıda ekmek bağışı nasıl yapılır?

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin ihtiyaç sahibi vatandaşlara destek olmak isteyen vatandaşlar için başlattığı askıda ekmek kampanyası vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Peki İBB askıda halk ekmek kampanyası nedir? | İBB askıda ekmek bağışı nasıl yapılır?

İBB askıda halk ekmek kampanyası | İBB askıda ekmek bağışı nasıl yapılır?

Koronavirüs salgını sürecinde vatandaşlar zorlu hayat koşullarının yanı ekonomik olarak da sancılı günler geçiniyor. Temel gıda ürünlerine gelen zamlarla birlikte ekonomik olarak zorluk yaşayan vatandaşların bir nebze rahatlaması için bağış ve yardım kampanyaları düzenleyen İBB, askıda ekmek uygulamasını hayata geçirdi.

İBB ASKIDA HALK EKMEK KAMPANYASI | İBB ASKIDA EKMEK BAĞIŞI NASIL YAPILIR?

İBB askıda ekmek kampanyasına internet mecrası üzerinde katılım sağlanmamaktadır. Bu kampanyaya katılmak için İstanbul'daki halk ekmek büfelerinden ekmek alıyor ve bu ekmekleri askıda bırakmak istediklerini dile getiriyor. Büfede çalışan personel ise ihtiyaç sahibi kişilere askıda ekmekleri ücretsiz olarak veriyor.

İBB'nin diğer kampanyalarına katılmak için aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz.

TIKLAYINIZ.

Tayfun Altuntaş
Editör
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