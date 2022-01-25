İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, haftalardır meteorolojinin "Sarı kod" ile uyardığı kar yağışlarına "Aniden bastırdı" dedi, pişkin savunması ise "pes" dedirtti!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden haftalardır yapılan "Kar yağışı" uyarılarına hazırlıksız yakalanan CHP'li İBB, İstanbulluyu mağdur etti. Çok sayıda araç yolda kalırken, evlerine gitmek için saatlerce trafikte bekleyen vatandaşlar, araçlarını yol kenarlarına çekerek yürümeyi tercih etti. Yollara uygulanmayan tuzlama çalışmaları, kazaları beraberinde getirince, sosyal medyada "İmamoğlu istafa" etiketi gündem oldu. Geçtiğimiz gün yaşanan felaketlerin ardından Ekrem İmamoğlu bu sabah açıklama yaptı. Canlı yayında duruma ilişkin güncel bilgiler aktaran İBB Başkanı'nın ifadeleri tepki çekti.

"ANİDEN BASTIRDI"

AKOM ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün "Sarı kod" ile uyardığı kar yağışları için, "Aniden bastıran kar yağışı sebebiyle, kış koşullarına hazırlıksız yakalanan araçlar, o yollara hizmet etmemizi engelleyecek" açıklamasında bulunan Ekrem İmamoğlu, vatandaşı bu defa çileden çıkardı. Sosyal medya hesabında İmamoğlu'nun açıklamalarından hoşnut olmayan vatandaşlar, "Şaka heralde?" yorumunda bulundu.