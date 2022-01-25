"Gülmekten çekiniyorum" diyen Alişan'ın kardeş acısı dinmiyor! "Eskiden çok severdim ama şimdi..."Kulan isminin anlamı nedir, Kulan ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Kemal Kılıçdaroğlu, ikiz bebek dedesi oldu! Torunlarını kucağına aldı, isimleri bir hayli şaşırttı!Vitor Pereira Fenerbahçe'yi zengin edecek! Kim Min Jae için rekor bonservis!Ezgin isminin anlamı nedir, Ezgin ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Selin isminin anlamı nedir, Selin ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Son dakika | İstanbul Havalimanı'nda uçuşların başlayacağı saat belli oldu! THY Basın Müşaviri Yahya Üstün açıkladıNesli isminin anlamı nedir, Nesli ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Negül isminin anlamı nedir, Negül ne demektir? Kuranda geçiyor mu?2. Sayfa'da Müge ve Gülşen'in ortaya attığı ihanet iddiası Hadise'nin canını yakacak! Mehmet Dinçerler'in tavrı ne olacak? Tam da evlilik hayalleri kurulurken...
İstanbul1 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, haftalardır meteorolojinin "Sarı kod" ile uyardığı kar yağışlarına "Aniden bastırdı" dedi, pişkin savunması ise "pes" dedirtti!

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, haftalardır meteorolojinin "Sarı kod" ile uyardığı kar yağışlarına "Aniden bastırdı" dedi, pişkin savunması ise "pes" dedirtti!

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sabah saatlerinde yaptığı kar açıklamasında, tepki çeken ifadelere yer verdi. Haftalardır meteorolojinin uyarı verdiği yağışlar için "Aniden bastırdı" diyen İBB Başkanı'na, sosyal medyada tepkiler çığ gibi büyüyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden haftalardır yapılan "Kar yağışı" uyarılarına hazırlıksız yakalanan CHP'li İBB, İstanbulluyu mağdur etti. Çok sayıda araç yolda kalırken, evlerine gitmek için saatlerce trafikte bekleyen vatandaşlar, araçlarını yol kenarlarına çekerek yürümeyi tercih etti. Yollara uygulanmayan tuzlama çalışmaları, kazaları beraberinde getirince, sosyal medyada "İmamoğlu istafa" etiketi gündem oldu. Geçtiğimiz gün yaşanan felaketlerin ardından Ekrem İmamoğlu bu sabah açıklama yaptı. Canlı yayında duruma ilişkin güncel bilgiler aktaran İBB Başkanı'nın ifadeleri tepki çekti.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, haftalardır meteorolojinin Sarı kod ile uyardığı kar yağışlarına Aniden bastırdı dedi, pişkin savunması ise pes dedirtti!

"ANİDEN BASTIRDI"

AKOM ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün "Sarı kod" ile uyardığı kar yağışları için, "Aniden bastıran kar yağışı sebebiyle, kış koşullarına hazırlıksız yakalanan araçlar, o yollara hizmet etmemizi engelleyecek" açıklamasında bulunan Ekrem İmamoğlu, vatandaşı bu defa çileden çıkardı. Sosyal medya hesabında İmamoğlu'nun açıklamalarından hoşnut olmayan vatandaşlar, "Şaka heralde?" yorumunda bulundu.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, haftalardır meteorolojinin Sarı kod ile uyardığı kar yağışlarına Aniden bastırdı dedi, pişkin savunması ise pes dedirtti!İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, haftalardır meteorolojinin Sarı kod ile uyardığı kar yağışlarına Aniden bastırdı dedi, pişkin savunması ise pes dedirtti!

 

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT