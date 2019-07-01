İBB Genel Sekreteri kim olacak? Yavuz Erkut Kimdir?

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, bir televizyon yayınında İBB Genel Sekreteri'nin Yavuz Erkut olacağını açıkladı.

İmamoğlu, "Genel sekreter olarak düşündüğümüz Yavuz Erkut bey, kamu tecrübesi en üst seviyede. Türkiye'nin en kıymetli kurumlarından birini yönetmiş.

Hem orada hem diğer görevde başarılı bir CEO'luk yapmış böyle bir beyfendi hizmet yapacak. Bakanlık onayı, güvenlik soruşturması ve diğer prosedürler devam ediyor."

YAVUZ ERKUT KİMDİR?

Yavuz Erkut Giresun'da 1955 yılında dünyaya geldi.

Yavuz Erkut, Boğaziçi Üniversitesi Kimya Mühendisliğinden mezun oldu ve yüksek lisansını Wales Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünde tamamladı.

Yavuz Erkut, 1979'da çalışma hayatına başladığı TÜPRAŞ'ta değişik görevlerde bulunduktan sonra, 2000'de katıldığı Opet Petrolcülük'te son olarak Genel Müdür olarak görev yapıyordu.

Erkut son olarak Ekrem İmamoğlu tarafından başkan danışmanı yapılmıştı.