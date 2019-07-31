İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan garip 'makam aracı' çıkışı

İmamoğlu, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, makam araçlarının Yenikapı'da ne zaman sergileneceği ile ilgili soruya da cevap verdi.

'OLMADI KARTON MAKETLERİNİ KOYAR YİNE GÖSTERİRİZ'

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Makam araçları Yenikapı'da ne zaman sergilenecek? İsrafın fotoğrafı ne zaman çekilecek? Gecikmenin nedeni nedir?" sorusuna: "İstemem tabii uzamasını. Çünkü ben de çok istiyorum. Bu bir gerçeklik yani. Ama kolay olmuyor. Farklı listeler farklı çalışmalarda elde ettiğimiz bilgilere göre çok araç sağda solda ilgisi olmayan kurumlarda, kişilerde kullanıldığı konusunda tespitlerimiz var. Zaten bu israfı görüyorduk. Onun için israf tasarruf dedik. En yakın zamanda sergileyeceğiz. Ama sergilemek için o araçları bulabilecek miyiz emin değilim. Yani şöyle ki geri verilmiş olma ihtimali yüksek bir kısım araçların bu dönem içinde. Ama bunların tespiti mümkün. Şu an arkadaşlarım yoğun olarak ona çalışıyorlar. Olmadı yerlerine kartondan maketlerini koyar yine gösteririz vatandaşa. Ama bu gerçekten espri konusu değil, üzücü bir konu.'' diye cevap verdi.