İBB Başkanı İmamoğlu, Adalar'da protesto edildi

Adalar'da atların Ruam hastalığı nedeniyle itlaf edilmesinin adından faytonlar kaldırılmış ve elektrikli araçların kullanılması kararı alınmıştı. Bu doğrultuda bugün Adalar’da, atlı faytonların kaldırılmasıyla birlikte elektrikli araç dönemi başlıyor. Açılışın ardından elektrikli araçlar, vatandaşlara hizmet vermeye başlayacak.

NEYE UĞRADIĞINI ŞAŞIRDI

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu açılış yapmak için Büyükada’ya geldi. Adalar Belediyesi’ne girişi sırasında atların adalarda kalmasını isteyen vatandaşlar İmamoğlu’nu protesto etti. ‘Atlar adalarda yaşasın’, ‘Her şey hiç güzel olmadı’ ve ‘Tarih sizi adanın ve atların sonunu getiren başkan olarak hatırlar’ yazılı pankartlar açıldı. Belediye binasını ziyaret eden İmamoğlu’na Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül, eşlik etti. Ardından İmamoğlu, yapılacağı elektrikli araçların bulunduğu alana geldi.

"EKMEĞİMİZ ELİMİZDEN ALINDI"

Faytonculuk yapan bir vatandaş, Adalar Belediyesi'ne girişi sırasında Ekrem İmamoğlu'na seslenerek, "Ekmeğimiz elimizden alındı, 275 aile burada perişan oldu. Ufak tefek sabıkası olanları da işe almıyorlar. Ben faytonumu istiyorum. Benim 6 çocuğum var. Çocuğumun rızkını istiyorum. İllegal bir iş var" diye konuştu. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Fayton meselesi şu an kapandı" dedi.

"İBB'NİN ELİNDE 203 TANE AT ÖLDÜ"

Atların adalarda kalmasını isteyen Zeynep Alpak isimli bir vatandaş ise, "İBB'nin elinde kendi açıkladığı rakamlarla Mart ayında 203 tane at öldü. Çünkü atlar hapsediliyor. Atların hayatının devamını istiyoruz. Atların korunmasını istiyoruz. Otobüs istemiyoruz. Sırf otobüs gelsin diye atlara bakmadılar ve düzeltmediler sistemi. Sistemi kaldırırken atlara ne olacak diye sormuyorlar. Atlar burada 6 aydır hapsediliyor" diye konuştu.

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