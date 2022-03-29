İBB Başkanı İmamoğlu'na suikast ihbarı yapıldı! Soruşturma başlatıldı!

Danıştay saldırısı ve Ergenekon davası sanığı Osman Yıldırım; hırsızlık, yaralama, gasp, fuhuşa aracılık, adam öldürme suçlarından sabıkalı olup 39 yıl hapse mahkum edilmişti.

Hapsi Edirne F tipi kapalı ceza evinde devam eden Osman Yıldırım, 31 Ocak 2022'de ceza evi müdürlüğüne bir ihbar mektubu gönderdi. Mektubunda, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik bir suikast girişimi düzenleneceğini ileri sürdü.

AVUKATLAR HAREKETE GEÇTİ

Mektubun İBB'ye ulaşmasının ardından Ekrem İmamoğlu'nun avukatlarından olan Kemal Polat, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na ve İstanbul Valiliği'ne ihbar mektubu ile ilgili şikayette bulundu.

Cumhuriyet Başsavcılığı konu ile ilgili soruşturma başlattı.