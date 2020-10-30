İBB burs açıklandı mı? İBB burs sonuç sorgulama ekranı | İBB bursu ne kadar?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) burs sonuçları hakkında gergin bekleyiş başladı. Milyonlarca öğrencinin başvurduğu bursların, başvuru tarihi 14 Ekim'de sona ermişti. Aradan geçen 2 haftanın ardından 30 Ekim'de açıklanması beklenen burs sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçların açıklanması için heyecanlı bir bekleyiş sürerken öğrenciler, İBB burs açıklandı mı? şeklinde araştırmalar yapıyor. İşte detaylar...

İBB BURS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

İBB burs başvuru sonuçları için merakla beklenen açıklama, 10 Kasım Salı günü Genç Üniversiteli İBB sitesi üzerinden gerçekleşti. Aile durumuna ve başvuran kişinin şartları karşılayıp karşılayamadığına göre değerlendirilen İBB burs başvuru sonuçları, aşağıdaki ekran üzerinden sorgulanabilecek.

İBB BURS SONUÇ SAYFASI

İBB BURSU BAŞVURU ŞARTLARI