İBB burs ödemesi ne zaman? İBB burs 2021 ilk taksit ödemesi ne kadar yatacak? 'İBB Genç Üniversiteli Eğitim Yardımı' kapsamında İBB aktif olarak lisans öğrenimi gören öğrencilere 3 bin 200 TL burs ödemesi gerçekleştirecek. Burs almaya hak kazanan on binlerce öğrenci ödemelerin ne zaman yapılacağını merak ediyor. Peki, İBB burs ödemesi ne zaman? İBB burs 2021 ilk taksit ödemesi ne kadar yatacak? İşte cevaplar...

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi öğrencilere 3.200 TL tutarında burs yardımında bulunacak. Burs verilecek 51 bin 890 üniversiteli öğrenci tespit edildi. Burs alacağı kesinleşen öğrenciler ödemelerin hesaplarına ne zaman yatacağını merak ediyorlar. Bu bağlamda, İBB burs ödemesi ne zaman? İBB burs 2021 ilk taksit ödemesi ne kadar yatacak? Detaylar haberimizde... İBB BURS ÖDEMESİ NE ZAMAN? Eğitim desteğinin toplam tutarı 3 bin 200 TL. Birinci taksit Aralık ayının ilk haftasında 1200 TL olarak hesaplara yatacak. Kalan miktar 2022 yılında iki taksit olarak 1.000'er TL şeklinde yatırılacak. İBB BURS BAŞVURU SONUÇLARI ÖĞRENME İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genç Üniversiteli burs başvuruları 5-22 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirildi. Heyecan içerisinde beklenen sonuçlar 23 Kasım tarihinde açıklandı. Başvuruda bulunan isimler burs kazanıp kazanmadıklarını öğrenmek için aşağıda bulunan linke tıklayabilir. İstanbul Büyükşehir Belediyesi 2021-2022 eğitim öğretim yılında 51 bin 890 üniversiteliye burs imkanı tanıdı. İBB BURS BAŞVURU SONUCU ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ İBB bursburs ödemeleri