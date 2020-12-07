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  3. İBB bursunun ilk taksiti 1200 TL bugün hesaplara yattı!

İBB bursunun ilk taksiti 1200 TL bugün hesaplara yattı!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genç Üniversiteli eğitim yardımının, ilk taksiti olan 1200 TL bugün ödenmeye başladı.

İBB bursunun ilk taksiti 1200 TL bugün hesaplara yattı!


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