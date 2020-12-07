İBB bursunun ilk taksiti 1200 TL bugün hesaplara yattı!
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genç Üniversiteli eğitim yardımının, ilk taksiti olan 1200 TL bugün ödenmeye başladı.
Binlerce öğrencinin merakla beklediği İBB burslarının ilk taksiti bugün öğrencilerin hesaplarına yatmaya başladı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi 30 Bin Öğrenciye Yıllık 3.200 Türk Lirası Eğitim Yardımı yapacağını duyurmuştu. Başvurular online ortamda alındı. 18 Kasım Pazartesi günü https://gencuniversiteli.ibb.istanbul/ sitesi üzerinden alınmaya başlanan başvurular 24 Kasım Pazar günü sona erdi.