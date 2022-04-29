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İBB duyurdu! İstanbul'da 1 Mayıs ve Ramazan Bayramı'nda toplu taşıma ücretsiz hizmet verecek

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, toplu taşıma araçlarının 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü ile Ramazan Bayramı boyunca ücretsiz hizmet vereceğini duyurdu.

İBB duyurdu! İstanbul'da 1 Mayıs ve Ramazan Bayramı'nda toplu taşıma ücretsiz hizmet verecek

İstanbul'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü ve Ramazan Bayramı boyunca toplu taşıma araçlarının vatandaşlara nasıl hizmet vereceği belli oldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre İETT, otobüs hatları ile metrobüs, ve metrolar, cumartesi günü planına göre seferleri düzenleyecek.

İBB duyurdu! İstanbul'da 1 Mayıs ve Ramazan Bayramı'nda toplu taşıma ücretsiz hizmet verecek

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

İETT, otobüs hatları ile metrobüste 3 günlük bayram boyunca cumartesi günü planına göre sefer düzenleyecek. Garajlarda yedek otobüs ve şoför bulundurulacak.

GÜZERGAH VE DURAKLAR KONTROL EDİLECEK

Gerekli olduğu hallerde ek seferlerle yolcu yoğunluğuna anında müdahale edilecek. Güvenli ve konforlu yolculuk sağlanması açısından araç ve şoför yetkinliği kontrolleri aralıksız devam edecek. Yolcu mağduriyeti oluşmaması için,  güzergah ve durak alanlarında da kontroller sağlanacak.

İETT, bayram sonrası 5 Mayıs Perşembe ve 6 Mayıs Cuma günleri ise normal hafta içi sefer düzenine göre seferler yapılacak. Garajlarda ve yoğun peronlarda yedek araçlar bulundurulacak, gerekli hallerde ek seferler düzenlenecek.

İBB duyurdu! İstanbul'da 1 Mayıs ve Ramazan Bayramı'nda toplu taşıma ücretsiz hizmet verecek

EK SEFERLER KONULABİLECEK

Metro İstanbul ile Şehir Hatları'nda ise 1-4 Mayıs tarihleri arısında hafta sonu sefer tarifesi uygulanacak. Bayram boyunca M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7, M9 metro; T1, T4, T5 tramvay ve F1 füniküler hatlarımızda seferler 02.00'ye kadar devam edecek. Yine yolcu yoğunluğuna göre gerekli hallerde ek seferler konulacak.''

Bölge Gündem Editör Ekibi
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