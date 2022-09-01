İBB duyurdu! İstanbulkart'ın yeni versiyonu hayata geçti! City Card'ı olan avantaja doyacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin turistlerin seyahatlerinde kullanabilmesi için hayata geçirdiği İstanbul City Card, satışa çıktı. Kart sahipleri tercih edilen gün sayısına göre kent genelinde ücretsiz seyahat edebilecek.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Dünyanın en çok ziyaret edilen 10 şehrinden biri olan İstanbul'da turistler için önemli bir adım atıldı. İBB'den yapılan açıklamaya göre İstanbulkart'ın turistler için hayata geçirilen versiyonu İstanbul City Card, satış noktalarında yerini almaya başladı.

İBB duyurdu! İstanbulkart'ın yeni versiyonu hayata geçti! City Card'ı olan avantaja doyacak

ALTI FARKLI TASARIMI OLACAK

İstanbul City Card'ı iki farklı hizmet seçeneği ile kolaylık sağlayacak. İstanbul'u gezmek için gelen ziyaretçiler altı farklı tasarıma sahip olan bir anı kartı da alacaklar. Kartı kullanan turistler, 1 ile 15 günlük sınırsız ulaşım hakkı ve turistik otobüs turu seçeneği haklarına sahip olacak.

İBB duyurdu! İstanbulkart'ın yeni versiyonu hayata geçti! City Card'ı olan avantaja doyacak

ÇİFT KATLI OTOBÜSLERLE KENTİ GEZECEKLER

İstanbul City Card sahipleri, seçeneklerden ilki olan Hop on – Hop off hizmetinde İBB’ye ait çift katlı otobüslerle İstanbul’un en çok ziyaret edilen noktalarını gezebilecek, istedikleri noktada indikten sonra ring seferleri ise bir sonraki durağa gidip yolculuklarına devam edebilecek.

İBB duyurdu! İstanbulkart'ın yeni versiyonu hayata geçti! City Card'ı olan avantaja doyacak

TOPLU TAŞIMADA ÜCRETSİZ GEÇİŞ HAKKI

Öte yandan ikinci bir seçenekte ise İstanbul City Card sahipleri,1-3-5-7-15 gibi tercih edilen gün sayısına göre İstanbul içi toplu ulaşımda sınırsız geçiş hakkı sağlayan hizmet türünü kullanabilecek. Turistler kartlarına istediği seçenekleri yükleyebilecek.

Söz konusu kartlara İBB Kültür A.Ş.'ye bağlı müzelere giriş hakkı, Şehir Hatları ile Boğaz turu imkanları gibi yeniliklerin de geleceği belirtildi.

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