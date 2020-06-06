İBB, Esenler Belediyesinin afişlerini söktü

Geçtiğimiz günlerde Beyoğlu Belediyesinin maske dağıttığı standı kaldıran İBB, bu kez yeni bir skandalla gündem geldi.Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu attığı Twitter hesabından yaptığı paylaşımla, İBB’yi astıkları afişleri sökmekle eleştirdi. Koronavirüs tedbirleriyle ilgili olarak asılan afişlerin bazı bölgelerden sökülmesiyle ilgili olarak Göksu, “Koronavirüsle mücadelede sınıfta kalan İBB, şimdi de İstanbul’a hizmet eden belediyeleri engellemeye başladı. Önceki gün Beyoğlu Belediyemizin ücretsiz maske dağıtımını durduran İBB, bu sefer de belediyemizin Covid-19 ilgili onlarca afişini gece yarısı operasyonuyla söktü” dedi. İBB yetkilileri ise “İBB alanlarındaki izinsiz reklam afişleri indirilmiştir” ifadelerini kullandı.

Koronavirüsle mücadelede sınıfta kalan İBB, şimdi de İstanbul'a hizmet eden belediyeleri engellemeye başladı.



Önceki gün Beyoğlu Belediyemizin ücretsiz maske dağıtımını durduran İBB, bu sefer de belediyemizin

Covid-19’la ilgili onlarca afişini gece yarısı operasyonuyla söktü. pic.twitter.com/RpLe82Q6Yz — Mehmet Tevfik GÖKSU??? (@mt_goksu) June 6, 2020