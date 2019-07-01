İBB Genel Sekreteri Yavuz Erkut kimdir?
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri'nin Yavuz Erkut olacağını açıkladı. Bu durum internet üzerinde Yavuz Erkut hakkında arama yapılmasına yol açtı. Peki İBB Genel Sekreteri Yavuz Erkut kimdir? Detaylar haberimizde.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, canlı yayında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri'nin Yavuz Erkut olacağını açıkladı. Bu açıklamadan sonra birçok kişi Yavuz Erkut hakkında arama yapmaya başladı. Peki İBB Genel Sekreteri Yavuz Erkut kimdir? Detaylar haberimizde.
YAVUZ ERKUT KİMDİR?
Yavuz Erkut Giresun'da 1955 yılında dünyaya geldi.
Yavuz Erkut, Boğaziçi Üniversitesi Kimya Mühendisliğinden mezun oldu ve yüksek lisansını Wales Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünde tamamladı.
Yavuz Erkut, 1979'da çalışma hayatına başladığı TÜPRAŞ'ta değişik görevlerde bulunduktan sonra, 2000'de katıldığı Opet Petrolcülük'te son olarak Genel Müdür olarak görev yapıyordu.
Erkut son olarak Ekrem İmamoğlu tarafından başkan danışmanı yapılmıştı.
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