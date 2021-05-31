İBB Meclis Üyesi Av. Murat Türkyılmaz'a önemli görev! AK Parti Grup sözcülüğüne seçildi

24 Mayıs'ta yapılan seçimde İBB Meclis Üyesi Av. Murat Türkyılmaz, AK Parti Grup sözcüsü oldu. Türkyılmaz yaptığı açıklamada kendisini bu göreve layık görenlere teşekkürlerini sundu.

Yapılan oylamada İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Pendikli üyesi Av. Murat Türkyılmaz, AK Parti İBB Grup sözcülüğüne seçildi. İstanbulluların haklarını en iyi şekilde savunacağını ifade eden Türkyılmaz, AK Parti çatısı altında siyaset yapmaktan mutluluk duyduğunu söyleyip sevenlerine de ayrıca teşekkür etti.