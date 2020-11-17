Koronavirüs salgınında vaka sayılarının en yüksek olduğu il olan İstanbul'da İBB birtakım tedbirler aldı. İBB'den yapılan açıklamada İSMEK kursları, spor salonları ve havuzlar ile müzeler ile ilgili önemli bir karar alındı. Peki İBB spor salonları kapanacak mı, kapandı mı? İBB havuzları kapandı mı? İşte detaylar...

İBB SPOR SALONLARI KAPANACAK MI, KAPANDI MI?

İBB, koronavirüs salgını nedeniyle İBB'ye bağlı spor salonlarının kapanacağını duyurdu. İBB'den yapılan açıklamaya göre söz konusu kararlar 19 Kasım Perşembe’den itibaren uygulamaya konulacak.

İBB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bilimsel veriler bulaşın hızlı yayıldığı alanlar olarak spor salonlarını ve havuzları işaret etmektedir. Bu vesile ile İBB’ye ait olan ve Spor A.Ş iştirakimizde işletilen tesislerin kapatılmasına karar verilmiştir."

İBB HAVUZLAR KAPANDI MI?

İBB'ye bağlı havuzlar, koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında 19 Kasım Perşembe gününden itibaren kapanacak.

İBB'nin açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

Bilimsel veriler bulaşın hızlı yayıldığı alanlar olarak spor salonlarını ve havuzları işaret etmektedir. Bu vesile ile İBB’ye ait olan ve Spor A.Ş iştirakimizde işletilen tesislerin kapatılmasına karar verilmiştir."

İBB'den korona yasakları geldi: Hepsi kapatılacak