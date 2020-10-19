İBB Taksim Meydanı oylaması nasıl oy kullanılır? İstanbul Senin.org oy kullanma

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul'da Taksim, Bakırköy ve Salacak meydanlarının tasarımı için halk oylaması başlatıldı. Üç meydan için de üç farklı tasarımın yer aldığı projelerde vatandaşların kullandığı oylar ile proje tasarımları belirlenecek ve yapımları için harekete geçilecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve İstanbul Planlama Ajansı’nın (İPA) yarışmaya açtığı Taksim, Bakırköy Meydanı ve Salacak kıyı bandı tasarımları oy verme işlemi bugün başladı. Vatandaşlar TC kimlik numaralarıyla oy kullanabileceği yarışmalarda her meydanın en çok beğenilen tasarımı, en kısa sürede hayata geçirilecek.

19 Ekim-12 Kasım 2020 tarihleri arasında yapılacak oylamaya istanbulsenin.org katılınılıyor.

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Yarışmalarda dereceye giren projeler aynı zamanda Taksim, Bakırköy ve Üsküdar meydanlarındaki “Karar Senin” merkezlerinde ve istanbulsenin.org sitesinden de incelenebiliyor. Oy vermek isteyenler Beyaz Masa'ya danışarak da süreç hakkında bilgi edinebilecek.

SALACAK MEYDANI PROJELERİ

4 NUMARALI PROJE

Salacak ve çevresi, Kız Kulesi’yle tamamlanan Boğaz peyzajı, tarihi yarımadanın en güzel manzarasına hakim konumu ve eşsiz günbatımlarıyla kentin ve kentlinin hafızasında özel bir yer tutar. Üsküdar’dan Harem’e uzanan kıyı boyunca yapılacak düzenlemeyle kentlinin sosyal, kültürel, sportif ve rekreatif ihtiyaçlarını karşılayacak bir kamusal alan amaçlanmaktadır.

42 NUMARALI PROJE

Salacak siluetinin eşsiz güzelliğinin arkasında yeşil örtü ile örtünmüş falezler yer alır. Bu görüntü, dünyada eşi az görülen bir doğa oluşumudur. Kıyının kara ile kavuştuğu bu muazzam doğa, yapılan dolgu alanlar ile koparılmıştır. Dolgu alanın griliğine karşı önerilen tasarım falezlerin yeniden kıyıya kavuştuğu, doğanın özgün yaklaşımından ilham alır. Eşsiz siluetin kıyı boyunca devam edeceği, doğa ile bütünleşen bir izlek, yeşilin kıyıya sızması ile tasarlanır.

53 NUMARALI PROJE

Alan üzerine yürütülen kentsel-tarihsel okumalarda, Selimiye Kışlasından başlayarak Şemsipaşa Meydanına kadar uzanan falez tipolojisindeki karakteristik topografyanın izin verdiği noktalarda; kıyıdaki yaşantı nüvelerinin birer çeşme meydanıyla başlayarak denize doğru artiküle olduğu görülmüştür.

TAKSİM MEYDANI PROJELERİ

15 Sıra Numaralı Proje

Projemizde Taksim Meydanı’nın Gezi parkı ile bütünleşerek farklı taleplere cevap verebilecek bir buluşma noktası haline gelmesini hedefledik.

Cumhuriyet Anıt’ının meydan içindeki konumunu güçlendirmek için Cumhuriyet Caddesi ve AKM yönündeki iki eksen ağaçlarla gölgelenmiş konforlu yürüme ve dinlenme alanlarına dönüştürüldü. Böylece bu iki eksenin meydanı desteklemesi sağlandı.

16 Sıra Numaralı Proje

Bu proje mekanın belleğindeki izlerin bir yorumudur. Amaç, meydanı yeniden çok amaçlı kullanılan, gece-gündüz yaşayan bir merkez kılmaktır. Meydanın temel sorunları için çözümler üretilirken mekanın potansiyelleri değerlendirilmiş, bugünün ve geleceğin olası ihtiyaçlarının karşılanabilmesine çalışılmıştır.

19 Sıra Numaralı Proje

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği uluslararası kentsel tasarım yarışmasında eşdeğer birincilik ödülüne layık görülen projeden biri olan 19 nolu Taksim|OBRUK, uzun süredir eski canlılığından uzak Taksim’i yeniden hak ettiği değere kavuşturmayı amaçlıyor. Proje, Taksim’i İstanbul’un yeşille iç içe etkinlik ve sanat merkezi haline getirmeyi hedefliyor.