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İBB toplu ulaşım zammı 2022 | İstanbul'da akbil ücreti ne kadar, kaç TL, kaç para oldu? İstanbul toplu taşıma ücret tarifesi İETT, metro, Marmaray

İstanbul'da Nisan ayı UKOME toplantısında toplu ulaşıma yüzde 40 zam yapılmasına karar verildi. Söz konusu zam sonrası vatandaşlar da zammın detaylarını İBB toplu ulaşım zammı 2022 başlığıyla araştırılıyor. Peki İstanbul'da akbil ücreti ne kadar, kaç TL, kaç para oldu? İşte İstanbul toplu taşıma ücret tarifesi İETT, metro, Marmaray...

İBB toplu ulaşım zammı 2022 | İstanbul'da akbil ücreti ne kadar, kaç TL, kaç para oldu? İstanbul toplu taşıma ücret tarifesi İETT, metro, Marmaray

İstanbul'da sektör temsilcilerinin talebi üzerine Nisana ayı UKOME toplantısı olağanüstü olarak toplandı. Sektör temsilcileri ekonomik gelişmeler üzerine toplu ulaşıma yüzde 50 zam yapılmasını talep etti. Buna göre Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünce (TUHİM), UKOME toplantısında akaryakıta gelen zamlar ile ÖTV muafiyeti gibi nedenlerle elektronik bilet, taksi, taksi dolmuş, minibüs ve servis ücretlerine yeniden değerleme oranında yüzde 40 zam önerildi. Söz konusu zammın kabul edilmesinin ardından vatandaşlar da  İstanbul'da akbil ücreti ne kadar, kaç TL, kaç para oldu? sorusunun yanıtı araştırılıyor.  İstanbul toplu taşıma ücret tarifesi İETT, metro, Marmaray | İBB toplu ulaşım zammı 2022'nin detayları haberimizde...

İBB toplu ulaşım zammı 2022 | İstanbul'da akbil ücreti ne kadar, kaç TL, kaç para oldu? İstanbul toplu taşıma ücret tarifesi İETT, metro, Marmaray 

İBB TOPLU ULAŞIM ZAMMI 2022 

İstanbul toplu ulaşıma 2022 Ocak ayında yüzde 36, Nisan ayında ise yüzde 40 olmak üzere toplamda yüzde 76 oranında zam yapıldı. 

İBB toplu ulaşım zammı 2022 | İstanbul'da akbil ücreti ne kadar, kaç TL, kaç para oldu? İstanbul toplu taşıma ücret tarifesi İETT, metro, Marmaray

İSTANBUL'DA AKBİL ÜCRETİ NE KADAR, KAÇ TL, KAÇ PARA OLDU?

İstanbul'da toplu ulaşıma gelen yüzde 40'lık zammın ardından, tam elektronik bilet ücreti 5,48 liradan 7,67 liraya çıktı. Tam abonman ücreti 430 liradan 602 liraya, öğrenci abonman 78 liradan 109 liraya, ilk aktarma 3,92'den 5,48 liraya, sarı taksi açılış ücreti 9,8 liraya, sarı taksi kısa mesafe ücreti 20 liradan 28 liraya, minibüs indi-bindi ücreti 3,75'ten 5,25'e, okul servis ücreti 396 liradan 554 liraya, personel servis ücreti 211 liradan 295 liraya, taksi dolmuş ücreti de 7,25 liradan 10 liraya yükseltildi.

İBB toplu ulaşım zammı 2022 | İstanbul'da akbil ücreti ne kadar, kaç TL, kaç para oldu? İstanbul toplu taşıma ücret tarifesi İETT, metro, Marmaray

İSTANBUL TOPLU TAŞIMA ÜCRET TARİFESİ İETT, METRO, MARMARAY

İstanbul toplu taşıma ücret tarifesi yüzde 40 oranındaki zammın ardından şöyle oldu:  

  2022  Ocak    2022 Nisan
Tam elektronik bilet 5,48 TL  7,67 TL   
Tam abonman ücreti  430 TL 602 TL
Öğrenci abonman 78 TL109 TL
İlk aktarma                3,92 TL5,48 TL
Sarı taksi kısa mesafe ücreti 20 TL 28 TL
Minibüs indi-bindi ücreti  3,75 TL 5,25 TL
Okul servis ücreti      396 TL  554 TL
Personel servis ücreti       211 TL  295TL
Taksi dolmuş ücreti          7,25 TL    10 TL   

Marmaray ücret tarifesi belli olduğu anda haberimize eklenecektir. 

Marmaray'a 2022 Ocak ayında gelen zammın ardından duraklar arasındaki ücret tarifesi de değişti. Buna göre 2022 Marmaray ücret tarifesi şöyle olacak: 

1 -7 istasyon arası: 5,48 TL (tam bilet ) Öğrenci: 2,67 TL Öğretmen/ Yaşlı: 3,92 TL 

8-14 istasyon arası: 7,04 TL  (tam bilet ) Öğrenci: 3,29 TL Öğretmen/ Yaşlı: 4,86 TL

15-21 İstasyon arası: 8,13 TL(tam bilet) Öğrenci: 3,92 TL Öğretmen/ Yaşlı: 5,71 TL

22-28 İstasyon arası:9,38 TL (tam bilet ) Öğrenci: 4,46 TL Öğretmen/ Yaşlı: 6,65 TL

29-35 İstasyon arası:10,95 TL (tam bilet)Öğrenci: 5,24 TL Öğretmen/ Yaşlı:7,82 TL

36-43 istasyon arası:12,12 TL (tam bilet) Öğrenci: 5,48 TL Öğretmen/ Yaşlı:8,45 TL

İBB toplu ulaşım zammı 2022 | İstanbul'da akbil ücreti ne kadar, kaç TL, kaç para oldu? İstanbul toplu taşıma ücret tarifesi İETT, metro, Marmaray

İBB toplu ulaşım zammı 2022 | İstanbul'da akbil ücreti ne kadar, kaç TL, kaç para oldu? İstanbul toplu taşıma ücret tarifesi İETT, metro, Marmaray

MARMARAY YENİ ÜCRET TARİFESİ 2022

ÜCRETLENDİRME GRUPLARI
(TARIFF GROUPS)		TAM (FULL)ÖĞRENCİ İNDİRİMLİ
(DISCOUNTED STUDENT)		ÖĞRETMEN / YAŞLI
(TEACHER /  ELDERLY)		AYLIK ABONMAN
(MONTLY CARD)		ELEKTRONİK BİLET
(ELECTRONIC TICKET)		MARMARAY BİLET
(MARMARAY TICKET)
1 – 7 İSTASYON (STATIONS)₺5,48₺2,67₺3,92131
8 – 14 İSTASYON (STATIONS)₺7,04₺3,29₺4,86231
15 – 21 İSTASYON (STATIONS)₺8,13₺3,92₺5,71231
22 – 28 İSTASYON (STATIONS)₺9,38₺4,46₺6,65331
29 – 35 İSTASYON (STATIONS)₺10,95₺5,24₺7,82331
36 – 43 İSTASYON (STATIONS)₺12,12₺5,48₺8,45431
Bölge Gündem Editör Ekibi
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