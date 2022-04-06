İBB toplu ulaşım zammı 2022 | İstanbul'da akbil ücreti ne kadar, kaç TL, kaç para oldu? İstanbul toplu taşıma ücret tarifesi İETT, metro, Marmaray 

İstanbul'da sektör temsilcilerinin talebi üzerine Nisana ayı UKOME toplantısı olağanüstü olarak toplandı. Sektör temsilcileri ekonomik gelişmeler üzerine toplu ulaşıma yüzde 50 zam yapılmasını talep etti. Buna göre Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünce (TUHİM), UKOME toplantısında akaryakıta gelen zamlar ile ÖTV muafiyeti gibi nedenlerle elektronik bilet, taksi, taksi dolmuş, minibüs ve servis ücretlerine yeniden değerleme oranında yüzde 40 zam önerildi. Söz konusu zammın kabul edilmesinin ardından vatandaşlar da İstanbul'da akbil ücreti ne kadar, kaç TL, kaç para oldu? sorusunun yanıtı araştırılıyor. İstanbul toplu taşıma ücret tarifesi İETT, metro, Marmaray | İBB toplu ulaşım zammı 2022'nin detayları haberimizde...

İBB TOPLU ULAŞIM ZAMMI 2022

İstanbul toplu ulaşıma 2022 Ocak ayında yüzde 36, Nisan ayında ise yüzde 40 olmak üzere toplamda yüzde 76 oranında zam yapıldı.

İSTANBUL'DA AKBİL ÜCRETİ NE KADAR, KAÇ TL, KAÇ PARA OLDU?

İstanbul'da toplu ulaşıma gelen yüzde 40'lık zammın ardından, tam elektronik bilet ücreti 5,48 liradan 7,67 liraya çıktı. Tam abonman ücreti 430 liradan 602 liraya, öğrenci abonman 78 liradan 109 liraya, ilk aktarma 3,92'den 5,48 liraya, sarı taksi açılış ücreti 9,8 liraya, sarı taksi kısa mesafe ücreti 20 liradan 28 liraya, minibüs indi-bindi ücreti 3,75'ten 5,25'e, okul servis ücreti 396 liradan 554 liraya, personel servis ücreti 211 liradan 295 liraya, taksi dolmuş ücreti de 7,25 liradan 10 liraya yükseltildi.

İSTANBUL TOPLU TAŞIMA ÜCRET TARİFESİ İETT, METRO, MARMARAY

İstanbul toplu taşıma ücret tarifesi yüzde 40 oranındaki zammın ardından şöyle oldu:

2022 Ocak 2022 Nisan Tam elektronik bilet 5,48 TL 7,67 TL Tam abonman ücreti 430 TL 602 TL Öğrenci abonman 78 TL 109 TL İlk aktarma 3,92 TL 5,48 TL Sarı taksi kısa mesafe ücreti 20 TL 28 TL Minibüs indi-bindi ücreti 3,75 TL 5,25 TL Okul servis ücreti 396 TL 554 TL Personel servis ücreti 211 TL 295TL Taksi dolmuş ücreti 7,25 TL 10 TL

Marmaray ücret tarifesi belli olduğu anda haberimize eklenecektir.

Marmaray'a 2022 Ocak ayında gelen zammın ardından duraklar arasındaki ücret tarifesi de değişti. Buna göre 2022 Marmaray ücret tarifesi şöyle olacak:

1 -7 istasyon arası: 5,48 TL (tam bilet ) Öğrenci: 2,67 TL Öğretmen/ Yaşlı: 3,92 TL

8-14 istasyon arası: 7,04 TL (tam bilet ) Öğrenci: 3,29 TL Öğretmen/ Yaşlı: 4,86 TL

15-21 İstasyon arası: 8,13 TL(tam bilet) Öğrenci: 3,92 TL Öğretmen/ Yaşlı: 5,71 TL

22-28 İstasyon arası:9,38 TL (tam bilet ) Öğrenci: 4,46 TL Öğretmen/ Yaşlı: 6,65 TL

29-35 İstasyon arası:10,95 TL (tam bilet)Öğrenci: 5,24 TL Öğretmen/ Yaşlı:7,82 TL

36-43 istasyon arası:12,12 TL (tam bilet) Öğrenci: 5,48 TL Öğretmen/ Yaşlı:8,45 TL

MARMARAY YENİ ÜCRET TARİFESİ 2022