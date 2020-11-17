SON DAKİKA! Gri kategoride aranan terörist İrfan Akcan yakalandı!Lokantalar, kafeler, restoranlar kapanacak mı?Burç özellikleri neye göre belirlenir? Burçlar nasıl belirlenir?İBB: “Vaniköy camisi yangını elektrik tesisatından kaynaklı çıktı”Altınordu - Bandırmaspor maçı CANLI İZLE LİNKİ | TRT SPORArda Turan, koronavirüse yakalandığını açıkladı!24 kasım BİM kataloğu 2020 | Yeni haftaya avantajlı ve indirimli ürünler geliyor!Sakaryaspor - Mamak FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?Melihat Tunçel kimdir, nasıl öldü? Melihat Tunçel'in katili kim? Melihat Tunçel cinayeti, olayıİyilik İçin Sanat Derneği "Karma sergi" projesi ile Step İstanbul’da
İstanbul11 °C
  1. HABERLER
  2. İÇ HABERLER
  3. İBB: “Vaniköy camisi yangını elektrik tesisatından kaynaklı çıktı”

İBB: “Vaniköy camisi yangını elektrik tesisatından kaynaklı çıktı”

Pazar günü Üsküdar'daki tarihi Vaniköy Camisi'ni çıkan yangın sonucu kullanılamaz duruma geldi. Yangının çıkış nedeni ise elektrik tesisatı olarak tespit edildi.

İBB: “Vaniköy camisi yangını elektrik tesisatından kaynaklı çıktı”

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) İtfaiyesi, 15 Kasım'da Vaniköy Camisi'nde yangın başladığı ihbarı üzerine harekete geçerek olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk etti.

Üsküdar, Kadıköy ve Ümraniye istasyonlarının müdahalesine Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekipler de denizden destek verdi. Yoğun çaba sonrası yangın söndürülerek olay yerinde inceleme gerçekleştirildi. İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı ekiplerin yaptığı incelemelerde yangının elektrik tesisatından meydana geldiği anlaşıldı. Yangının, tesisat kablolarında oluşan elektriksel ısınmadan kaynaklandığı sonucuna varan Yangın Raporu şu şekilde:

"Yangının seyri ve söndürülmesine müteakip yapılan araştırma ve inceleme neticesinde; cami dahilinde bulunan lojman sakinleri tarafından bir koku hissedilerek güney cephedeki yalının teknik personeli ile cami dahili kontrol edilerek elektrik sigortalarının kapatıldığı öğrenilmiştir. Mahalinde yapılan araştırmada yangın başlangıç ve ağırlık sebebinin camiye girişe göre sol asma kat 2. pencere civarı olduğu tespit edilmiştir. Bu bölümde yapıla araştırmada; camiye girişe göre sol duvarda elektrik dağıtım panosunun olduğu, devamındaki pencere boşluğunda elektronik ses sistemi, kamera kayıt cihazı ve klima ünite tesisatı bulunduğu görülmüştür. Bu bölgeden dağılan ve ahşap kaplamaların arasından geçen çoklu elektrik tesisat kablolarında oluşan elektriksel ısınma sonucu izolasyonlarının tutuşmasıyla (Bu kısımdaki tablo kesitlerinde, renk değişimi, yapışma, boncuklanma vb. emarelere rastlandığı) yanmanın başladığı, ahşap döşeme malzemeleri ve çatıya sirayet ederek binanın tamamına yayılması neticesinde yangın olayının meydana geldiği kanaatine varılmıştır."

İBB: “Vaniköy camisi yangını elektrik tesisatından kaynaklı çıktı”

Damla Korkmaz
Haber Editörü


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT