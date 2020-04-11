İBB'de 350 kişinin korona testi pozitif çıktı

Türkiye'de koronavirüs vakalarının yüzde 60'nın görüldüğü İstanbul'da salgın İBB'ye de sıçradı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yetkililerinden alınan bilgiye göre, 350 kişinin yeni tip korona virüs (Covid-19) testinin pozitif çıktığı öğrenildi. Öte yandan 2 bine yakın personel karantinada bulunurken 3 personelin hayatını kaybettiği öğrenildi.

TÜRKİYE'DEKİ SON DURUM

Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca,"Toplam test sayımız 307. 210 oldu. Günlük test sayısı 30. 864. Bugünkü vefat sayısı 98. Toplam vefat sayısı bin 6 oldu. Bugünkü iyileşen hasta sayısı 281, toplam iyileşen hasta sayısı 2 bin 423 oldu." dedi.