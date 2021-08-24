İBB'de Hamidiye Su skandalı! Damıtılan kuyu suyu, kaynak suyu diye satılmış

Alınan bilgilere göre Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), meydana gelen orman yangınlarının ardından Şile'deki kaçak yapıların tespiti için denetim yaparken Ulupelit mevkiinde ağaçların arasında su ve variller olduğunu gördü. Bunun üzerine boruları takip eden ekipler, boruların doğal kaynak suyu dolumu yapılan fabrikaya uzandığını belirledi. Bunun üzerine fabrikada inceleme yapan ekipler, kuyu suyunun arıtılarak kullanıldığını belirledi. Ayrıca doğal kaynak suyunun da dolumunun yapıldığı tespit edilirken suların arıtıldığı makinelerin ruhsatsız olduğu da belirlendi.

FAALİYETLERİNE SON VERİLDİ

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, fabrikadaki sulardan örnek aldı. Olayla ilgili soruşturma başlattı. Ayrıca, fabrikanın 2 yıl önce faaliyete geçtiği ve suların İBB'ye ait Hamidiye Su markasıyla vatandaşlara satıldığı ifade edildi. Ayrıca tesisin faaliyetlerine il Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından son verildi.

SU YETMEYİNCE KUYU SUYU KULLANMIŞLAR

Öte yandan İBB'ye ait Hamidiye Su firmasına taşeron olarak dolum yapan şirketin, Şile'deki doğal kaynaklardan su aldığı, kaynak suları yetmeyince kuyu suyunu kullanmaya başladığı öne sürüldü.

FABRİKA CHP'Lİ İSİMLERİNMİŞ

Ayrıca söz konusu fabrikanın 31 Mart seçimlerinde CHP'den Eyüpsultan Belediye Başkan adayı olan Emel Bilenoğlu'nun eşi Cafer Bilenoğlu ile ortağı Murat Tükenmez'e ait olduğu öğrenildi.

İBB'DEN AÇIKLAMA

Söz konusu haberin ardından İBB'den yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Son günlerde basında ve sosyal medyada, “Kemer Su İşletmeleri Sanayi ve Ticaret Ltd.Şti.” ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) iştiraki HAMİDİYE AŞ arasındaki iş ilişkisine dair yanlış haberler ve yorumlar yer almıştır.

HAMİDİYE AŞ, 01.07.2020- 01.07.2021 tarihleri arasında talepleri karşılamak için söz konusu firmadan fason kaynak suyu tedariki yapmıştır.

Firma, yönetmelik gereği su üretimi yapmadan önce, İstanbul Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü’nden ekteki belgede yer aldığı gibi “Kaynak Suyu Üretim İzni”ni almıştır.

Uygun üretim yapılıp yapılmadığı, yine ekteki belgelerde yer aldığı gibi 3 ayda bir İstanbul Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü’nce; yılda bir kez de Sağlık Bakanlığı’nca kontrol edilmiştir. Uygunluk raporları alınmıştır. Sözleşme süresince teftişler, 25/06/2021 tarihine kadar eksiksiz yapılmıştır.

Firmadan su alımına dair sözleşme süresi, 01.07.2021 tarihinde bitmiştir. HAMİDİYE AŞ, bu tarihten sonra bahsi geçen firmadan su satın almamıştır.

Kamuoyuna önemle duyurulur…"