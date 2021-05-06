İBB'de skandal atama! Polise 'katil' diyen CHPli isim İBB'ye yönetici olarak atandı

İBB'de tepkilere neden olan bir atama gerçekleşti. CHP'nin ilçe teşkilatlarında Gençlik Kolları Başkanı olarak görev yapan Recep Karakoç, İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Kültür A.Ş.'ye Yönetim Kurulu Üyesi olarak atandı.

GEZİ OLAYLARINDA ÖN SAFLARDA YER ALDI

Ülkeyi kaosa sürükleyen Gezi Parkı provokasyonlarından ön saflarda bulunan CHPli isim Karakoç'un bu ataması tepkilere neden oldu. Karakoç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda polislere "katil" diyerek hitap etmişti. Haliyle Türk polisine hakaret eden bu ismin İBB bünyesinde gerçekleştirilen ataması soru işaretlerine neden oldu.

İBB İŞTİRAKLERİNDE CHP ATAMALARI

İBB iştirakleri olan kurumlar CHPli isimlere kadrolarda yer vermeye devam ediyor. Gerçekleşen atama sonrası Gençlik Kolları Başkanı olarak görev yapan Recep Karakoç, Twitter hesabından paylaşım yaptı. Karakoç, yaptığı paylaşımla, Kültür A.Ş.'ye Yönetim Kurulu Üyesi olarak atandığını duyurdu. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun "liyakate önem veriyoruz" açıklamaları bir yana, gerçekleşen bu atamada Karakoç'un CHP Başakşehir İlçe Başkanı'nın referansı ile göreve geldiği belirlendi.

CHPli isim Karakoç ise atamayla ilgili paylaşımında "Bana referans olup öneren CHP Başakşehir İlçe Başkanımız Sayın Av. Deniz Bakır'a teşekkürü borç bilirim." ifadelerine yer verdi..