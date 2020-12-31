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İBB'den 15 Temmuz şehitlerine büyük saygısızlık!

Fethullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz darbe girişimi sonrası İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Yenibosna yerleşkesinde, 15 Temmuz şehitleri köşesi yapılmıştı. Cumhuriyet Halk Partili İstanbul Büyükşehir Belediyesi yönetimi ise bu panoyu kaldırdı yeni yıl kutlama panosuna çevirdi.

İBB'den 15 Temmuz şehitlerine büyük saygısızlık!

Fetullahçı Terör Örgütü'nün, 15 Temmuz hain darbe girişimi sonrası  İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Yenibosna yerleşkesinde "Bu vatan kahraman şehitlerine minnettardır. Unutmayacağız" yazısının ve şehitlerin fotoğraflarının olduğu bir köşe oluşturulmuştu.

Cumhuriyet Halk Partili İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Yenibosna yerleşkesi içindeki, 15 Temmuz Şehitleri Köşesi, yeni yıl kutlama panosuna çevrildi.

15 Temmuz şehitlerinin fotoğrafları duvardan kaldırıldı, aynı yere ışıklarla ve balonlarla süslenen bir köşe oluşturuldu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin faaliyetlerine ilişkin görüntüler de duvara yansıtıldı.

İBB'den 15 Temmuz şehitlerine büyük saygısızlık!

İBB'den 15 Temmuz şehitlerine büyük saygısızlık!

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