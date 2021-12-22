İBB'den çelişkili 'halk ekmek' açıklamaları! İBB Sözcüsü Murat Ongun mu, Halk Ekmek AŞ Yönetim Kurulu Başkan Vekili Özgen Nama mı doğru söylüyor?

Cumhuriyet Halk Partili İstanbul Büyükşehir Belediyesi yetkililerinin Halk Ekmek AŞ.'nin günlük ekmek üretim sayısı konusunda yaptıkları çelişkili açıklamalara bir yenisi daha eklendi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun. fabrikaların tam kapasiteyle her gün 1.6 milyon Halk Ekmek ürettiğini açıkladı.Oysa Halk Ekmek A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili Özgen Nama sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada tam kapasite çalışan üç fabrika ile günlük 2.6 milyon ekmek ürettiklerini öne sürmüştü. Özgen Nama ve Murat Ongun'un açıklamalarındaki çelişki dikkatlerden kaçmadı. Bu çelişki, sosyal medyada "Hangisi doğruyu söylüyor?" şeklinde yorumlara yol açtı.

HANGİSİ DOĞRU SÖYLÜYOR?

İBB Sözcüsü Murat Ongun'un yaptığı açıklama şu şekilde:

"Artan yüksek maliyetlere rağmen, fabrikalarımız tam kapasiteyle her gün 1.6 milyon Halk Ekmek üretiyor. Türkiye'nin en ucuz ve sağlıklı ekmeği için büfelerde kuyruklar oluşuyor ve hemen tükeniyor"

Halk Ekmek AŞ Yönetim Kurulu Başkan Vekili Özgen Nama'nın 8 Aralık Çarşamba günü yaptığı açıklamaları İBB Sözcüsü Murat Ongun'un açıklamaları ile çelişiyor.

Özgen Nama; 12 Aralık'ta bir gazetede yer alan açıklamasında, tam kapasite çalışan üç fabrika ile günlük 2.6 milyon ekmek üretmelerine karşın talebe yetişemediklerini savundu.

Özgen Nama; 8 Ocak 2020 tarihinde yaptığı açıklamada ise, İstanbul Halk Ekmek'in günde 2 milyon ekmek ürettiğini savunmuştu. Nama, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada; "Bir sorumluluk ve cumhuriyet projesi olarak 1978 yılında hayata geçirilen İstanbul Halk Ekmek, (İHE) el değmeden günde ürettiği 2 milyon ekmek ile 42 yıldır yurttaşların masasında yerini alıyor" iddiasında bulunmuştu. Özgen Nama'nın 2 milyon ekmek ürettildiğine yönelik iddiaları 8 Ocak 2020 tarihli Cumhuriyet Gazetesi'nin internet sitesinde yer aldı.

İBB'nin halk ekmek üzerinden yaptığı algı çöktü! Ekmek az üretiliyor, büfe sayısı azaltılmış, yeni büfeleri açamamışlar

2.5 MİLYON EKMEK ÜRETİMİNİN SAYISI DÜŞÜRÜLDÜ

AK Parti döneminde Halk Ekmek A.Ş.'nin günlük ekmek üretim sayısının 1 milyon 944 bin olduğu, fazla mesai uygulaması ile 2 milyon 500 bin üretim kapasitesine çıkıldığı ifade edildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin şu anda 1 milyon 250 bin ekmek üretimi yaptığı öğrenildi.

HALK EKMEK A.Ş.'NİN 603 BÜFE VE 307 DEĞİŞİK NOKTADA EKMEK DAĞITIMI YAPTIĞI ÖĞRENİLDİ

AK Parti döneminde İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Halk Ekmek (İHE) A.Ş.'nin; 2 bin 945 dağıtım noktasının bulunduğu öğrenildi. 2019 yılında 536 adet büfe ve 2 bin 409 zincir market ve bakkallarla halk ekmek vatandaşa ulaştırıldı. Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmesiyle dağıtım noktası 910'a düşürüldü. Halk Ekmek A.Ş.'nin 603 büfe ve 307 değişik noktalarda ekmek dağıtımı yaptığı öğrenildi.

İBB MECLİSİ'NİN ONAYLADIĞI 142 BÜFENİN YALNIZ 62'İ AÇILDI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi 14 Ocak 2021 tarihinde toplandı ve 142 noktada Halk Ekmek büfesi koyma yetkisini Halk Ekmek A.Ş.'ye verdi. Halk Ekmek A.Ş.'nin İBB Meclisi'nin onayladığı 142 büfenin sadece 62'ini açtığı öğrenildi.

İBB Meclisi 14 Ocak 2021 tarihinde halk ekmeğin bakkallarda da satışına izin verdi. Kararda; halk ekmeğin İstanbul halkı için daha ulaşılabilir olmasının sağlanması amacıyla talep eden tüm bakkallara Halk Ekmek satış yetkisi verilmesine onay verdi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, karardan 11 ay geçmesine rağmen bakkallarda halk ekmeğin satışını gerçekleştirmiyor.