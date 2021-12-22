İBB'nin halk ekmek üzerinden yaptığı algı çöktü! Ekmek az üretiliyor, büfe sayısı azaltılmış, yeni büfeleri açamamışlar

İstanbul'da vatandaşların uzun kuyruklar oluşturduğu İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı Halk Ekmek büfelerinin üzerinden yaptığı algı operasyonu günlerdir konuşuluyordu. Son durum hakkında ortaya çıkan detaylar, İBB'nin vatandaşların yaşadığı mağduriyeti nasıl kullandığını gözler önüne serdi.

"350 BİN ADET EKMEK VATANDAŞA ULAŞTIRILAMIYOR"

Sabah gazetesine açıklama yapan İBB AK Parti Meclis Grup Sözcüsü Faruk Gökkuş, market ve bakkallarda da Halk Ekmek'e ulaşmanın sağlanması halinde sorunun kalmayacağını ifade etti. Halk Ekmek'in Edirnekapı'daki ekmek fabrikasının 6 üniteden oluştuğunun bilgisini veren Gökkuş," Şu an 2 vardiya çalıştırılıyor. 3'üncü vardiya çalışmıyor. Bu da 8 saat üzerinden en az 350 bin adet ekmek yapar. Bu durumda vatandaşa 350 bin adet ekmek ulaştırılamıyor." dedi.

"BÜFE VE BAYİ SATIŞ YERLERİ BIRAKTIĞIMIZDAN AZ SAYIDA"

Halk Ekmek'in sisteminin bozulduğunu için bayi sahiplerinin istedikleri sayıda ekmek gönderilmediğini dile getiren Gökkuş," Ekmek bayii 500 ekmek istiyorsa 300 ekmek gönderiliyor. Büfe ve bayi satış yerleri bizim bıraktığımızdan daha az sayıda. " diye konuştu.

140 BÜFEDEN 60 TANESİ AÇILABİLDİ

Son olarak 554 büfe, bakkal ve market dahil olmak üzere 397 bayi ile 951 noktada vatandaşın Halk Ekmek'e ulaşma imkânı olduğunu belirten Gökkuş," Bugün mecliste AK Parti grubu olarak verdiğimiz 140 büfe açılma yetkisinden yaklaşık 60 tanesini yerine getirebildiler. Şu anda yönetim 603 büfe, 307 bayi ile toplamda 910 civarında ekmeği halka ulaştırıyor." ifadelerini kullandı.

"EKMEK SAATİNDE TESLİM EDİLMEDİĞİ İÇİN İNSANLARI KUYRUĞA MAHKÛM EDİYORLAR"

Gökkuş şunları kaydetti:

"Samimiyet gösterseler bizim verdiğimiz yetkiyi kullansalar tüm market ve bakkallarda da Halk Ekmek'e ulaşımı sağlasalar sorun diye bir şey kalmaz. Ayrıca vatandaş ekmeğin geliş saatini biliyor. O saate göre büfeye gidiyor. Maalesef ekmek de tam saatinde teslim edilmediği için insanları kuyruğa mahkûm ediyorlar."

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