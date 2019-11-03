İBB'den durağa dalan otobüs şoförü hakkında açıklama

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Sözcüsü Murat Ongun, Beşiktaş'ta önce otobüs durağına dalan, sonra kendisine tepki gösteren 3 kişiyi bıçaklayan Özel Halk Otobüsü şöförüyle ilgili adli ve idari işlemler başlatıldığını duyurdu.

İBB Sözcüsü Ongun, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Kağıthane-Kabataş seferi yapan Özel Halk Otobüsü şoförü, güzergahı dışındaki bir durağa aracı sürerek durak ve otobüsteki 14 vatandaşımızı yaralamıştır. Tedavisi devam etmekte olan 12 vatandaşımıza acil şifalar dileriz. Konuyla ilgili en doğru bilgileri kamuoyuyla paylaşacağız." dedi.

"ADLİ VE İDARİ İŞLEMLER BAŞLATILMIŞTIR"

Ongun, şu ifadeleri kullandı:

Beşiktaş'ta otobüsü güzergahı dışındaki bir durağa sürerek vatandaşlarımızı yaralayan gözaltındaki Özel Halk Otobüsü şöförüyle ilgili adli ve idari işlemler başlatılmıştır. Yaralı vatandaşlarımızın sağlık durumlarını yakinen takip etmekteyiz.

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