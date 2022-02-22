İBB'den ses çıkmayınca Tevfik Göksu duyurdu: Aziz İstanbullular; Faturalarınızdaki yüzde 7 oranında KDV indirimi hayırlı olsun

Temel gıda ürünlerinde yüzde 8 olarak uygulanan KDV oranının yüzde 1'e indirilmesinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Partili belediyelere talimat vererek," Türkiye, AK Parti'li belediyelerin olduğu yerlerde bizler en az yüzde 7 indirim yapmak suretiyle vatandaşlarımızı su parasında aydınlatacağız. Bizimki lafta kalmaz bizim ki uygulamada ve bu adımı da hemen süratle nasıl Kocaeli, Sakarya belediyelerimiz bu adımı attıysa şu anda bugünden itibaren süratle hemen tüm belediyelerimiz irili ufaklı inşallah bu adımı atmak suretiyle ana muhalefete, yavrularına, hepsine buradan sinyali veriyoruz." demişti.

Hükümetimiz su faturalarında %8 olan KDV oranını %1'e indirmesine rağmen, İBB’den henüz resmî bir açıklama gelmediği için, bilgilendirme sorumluluklarını kendilerine hatırlatmış olalım.



Su gibi Aziz İstanbullular;

Faturalarınızdaki %7 oranında KDV indirimi hayırlı olsun. — Mehmet Tevfik GÖKSU (@mt_goksu) February 21, 2022

"SORUMLULUKLARINI KENDİLERİNE HATIRLATMIŞ OLALIM"

Söz konusu açıklama sonrası AK Partili belediyeler su faturalarında yüzde 7 KDV indirimi yapmıştı. Su faturalarına indirim yapılmasına değinen İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, İBB'den su faturalarına yapılan KDV indirimi konusunda bilgilendirme yapmadığına atıfta bulunarak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Hükümetimiz su faturalarında %8 olan KDV oranını %1'e indirmesine rağmen, İBB’den henüz resmî bir açıklama gelmediği için, bilgilendirme sorumluluklarını kendilerine hatırlatmış olalım. Su gibi Aziz İstanbullular; Faturalarınızdaki %7 oranında KDV indirimi hayırlı olsun."

İBB'NİN SU ZAMMI TEKLİFİNİ AÇIKLAMIŞTI

Öte yandan geçtiğimiz günlerde A Haber canlı yayınında açıklamalarda bulunan Mehmet Tevfik Göksu, İBB'nin su fiyatlarına yüzde 90 ile yüzde 170 oranında zam yapmak istediğini belirterek şu ifadeleri kullanmıştı:

" İstanbul'daki bir metreküp suyun satış fiyatı 5.56 TL. (temiz, atık su dahil) Peki bunların getirdiği teklif ne? 9.60 TL." Ben bütün İstanbullulara soruyorum. Hatta ilk okul öğrencilerine soruyorum. 5.56'dan su 9.60'a çıktığı zaman yüzde kaç artmış olur? Bunu hesaplayabilir misiniz? İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanının bunları hesaplayacak kadar matematik bilgisi yoktur. 5.65'dan 9.60'a çıktığında yüzde kaç artmış olur? İlkokula giden çocuklarımızdan bunu rica ediyorum. Çünkü Büyükşehir Belediye Başkanı bunu hesaplayamamış. Yalın olarak ilk tekliflerinde yüzde 72.6 zam teklifi. Diyor ki: 'Her ay zam yapacağım, bunu da kabul edin.' Yetmiyor, kademe oyunu yapıyor. 0.15'ten 0.10 düşürerek fiyatı yüzde 50 daha yukarı çıkarıyor, yetmiyor. İnsani su kullanım hakkını 30 metreküpten 10 metreküpe çıkarıyor. Biz zam talebini kabul etseydik. Şubat ayında gelecek fatura en az su kullanan İstanbulluya yüzde 90 küsür daha zamlı gelecekti. Biz bunu kabul etmedik. "

AK Parti olarak bütün sistematik çerçeveyi düşünerek kendi tekliflerini ilettiklerini belirten Göksu, CHP'nin teklifi hakkında da bilgi vererek şöyle konuştu:

" Biz ilk kademeyi değiştirmiyoruz. 0.15 üzeri, 16.30 kademesi kalacak. Burada yüzde 43 öneriyoruz. Artı TÜFE ve KDV'lendirmeyi kabul etmiyoruz. İnsani su kullanım hakkını da 30 metreküpte sabit tutuyoruz dedik. Bu çerçevede yüzde 43 ile yüzde 55 arasında değişen bir oran teklif ettik. Onların teklif ettiği oran ise yüzde 90 ila yüzde 175."

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