İBB'den tepki çeken hareket! Dikey bahçelerin sökümüne devam

CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediyesinin il genelinde kara yolları kenarındaki duvarları süsleyen ve emisyonla gürültüye karşı bariyer işlevi gören dikey çiçek bahçesini kaldırma işlemleri devam ediyor. Bu durum tepki çekerken bir görüntü de Maltepe'den geldi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından Maltepe Aydınevler mevkii D-100 Kara Yolu Kadıköy istikametinde yolun sağ şeridinin bir bölümü trafiğe kapatıldı ve dikey bahçe söküldü.

Birçok kişi bu duruma tepki gösterdi. “CHP’li İBB yeni güne yine yapmaya çalışarak değil, bozmaya çalışarak başlamış; İstanbul’a güzellik katan, egzoz emisyonunu, ses kirliliğini azaltan Maltepe’deki dikey bahçeleri kaldırmaya çalışarak” ifadelerini kullanan İBB AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu'nun sözleri dikkat çekerken, İBB, bu kararı bahçelerin bakım bedelleri yüksek olduğu gerekçesiyle aldığını savunmuş, yeşillik ve çiçeklerin yerine duvarlara grafiti yapılacağını bildirmişti.