İBB'nin ağaç yalanı ortaya çıktı, izin bile almamışlar! Taksim'de 3 ağaç için ortalığı ayağa kaldıranlar ise suspus!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından geçtiğimiz günlerde Beşiktaş ilçesi Dolmabahçe Çırağan Caddesi'nde 112 tarihi çınar ağacının kesilmesi tepkilere neden olurken İBB yetkilileri ise bakım amaçlı olduğunu iddia etmişti. Sabah'ın haberine göre, Orman Mühendisleri Odası Genel Başkanı Hasan Türkyılmaz ise yaptığı açıklama ile ortaya atılan bu gerekçelerin yalan olduğunu tek tek ortaya çıkardı.

"MÜRACAAT DAHİ EDİLMEDİ"

İBB'nin ağaçların kesimiyle ilgili olarak müracaatta bile bulunmadığını ifade eden Hasan Türkyılmaz, "SİT kurulundan rapor aldık' diyerek ağaç katliamı yapılmıştır. Bu ağaçlarla ilgili karar verilirken konunun mesleki uzmanı orman mühendisinin görüş ve imzası olmadan karar verilmiştir. Büyükşehir Belediyesi tüm izinleri aldığını iddia etmişti. Oysa çınar ağaçlarının kesimiyle alakalı müracaat dahi etmediği görülmüştür." şeklinde konuştu.

"HİÇBİR TEDBİR ALINMADI"

Ağaçların durumla ilgili hiçbir tedbir alınmadan kesim işleminin yapıldığını aktaran Türkyılmaz, "Kesim kararı hiçbir bilimsel veriye dayanmamaktadır. Kanser teşhisinin konulması halinde ortamın sterilize edilmesi gerekir. Budama dahi yapılmaz, burada ise hiçbir önleyici tedbir alınmadan kesim yapılmıştır." ifadelerini kullandı.

YERİNE PANKARTLAR ASILDI

Kesilen ağaçların yerine reklam panolarının asıldığını belirten Türkyılmaz "Kesimi yapılan ağaçların yerine İBB tarafından yerleştirilen pano ve bilgi amaçlı pankartlar asıldı. Bir gece operasyonuyla İstanbul'un kent silueti, şehir peyzajı ve tarihi dokusu yok edilmiştir. Bu zihniyetin değil Türkiye'mize ve İstanbul'umuza, Beşiktaş Çırağan Caddesi'ndeki çınar ağaçlarımıza dahi bir faydası olamaz. Sağlık Bakanlığı'nın yönetimi bu zihniyet olsa, hasta olan her vatandaşımızın fişini çekmenin onlar için çok da zor olmayacağını gösterdi." değerlendirmesinde bulundu