İBB'nin basın davetinde İmamoğlu için cumhurbaşkanı yardımcısı yazıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin basın daveti sosyal medyada gündem oldu. 14 Mayıs seçimlerinin ardından İmamoğlu'nun "ilk turda muhalefet kazandı aslında 50.5'e 49.5. Şimdi ikinci tur var. İkinci turda bu insanlar kazanacak" açıklamasının ardından şimdi de davetiye krizi çıktı.

İBB'nin kurumsal mailinden basın mensuplarına gönderdiği 19 Mayıs programında İmamoğlu'nun konuşma saatinin değiştiği belirtildi. Söz konusu yazıda İmamoğlu için "İBB Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Yardımcısı İmamoğlu" ifadeleri yer aldı.

Haberin Devamı

"Şizofrenik bir evrenin içindeler"

Tartışılan davetiyeyle ilgili sosyal medyada yorum geldi. Gazeteci Erem Şentürk, davetiyeyi paylaşıp altına "Şizofrenik bir evrenin içindeler. Sanrılar, uyduruk seçim sonuçları hayali ünvanlar… Deli saçması bir gidişatı siyaset diye satıyorlar. Kim bu Cumhurbaşkanı Yardımcısı? Hangi ülkenin hangi Cumhurbaşkanının Yardımcısı? Beni kim nereye davet ediyor?" yorumunda bulundu.