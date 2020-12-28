İBB'nin eski dönem yolsuzluk iddiaları için üç müfettiş görevlendirildi
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun katıldığı bir televizyon programında, eski İBB yönetimi hakkındaki yolsuzluk iddiaları üzerine İçişleri Bakanlığıu, konuyu araştırma amacıyla üç müfettiş görevlendirildiğini duyurdu.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, katıldığı bir televizyon programında öne sürdüğü eski İBB yönetiminin yolsuzluk yaptığı iddiası, gündeme bomba gibi düştü. Bunun üzerine İçişleri Bakanlığı, olayın değerlendirilmesi ve gerçeğin öğrenilmesi amacıyla üç mülkiye müfettişi görevlendirildiğini duyurdu.
40 CİVARINDA İHALE DOSYASINDA USULSÜZLÜK İDDİASI
Edinilen bilgiye göre, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun katıldığı bir televizyon programında; İstanbul Büyükşehir Belediyesi Teftiş Kurulunun bazı yolsuzluk ve usulsüzlük dosyaları üzerinde çalışıldığı, 40 civarında ihale dosyasında usulsüzlük ve kamu zararına yönelik bulgulara ulaşıldığına dair açıklamalarını ihbar kabul eden İçişleri Bakanlığı konuyu araştırmak üzere 3 mülkiye müfettişi görevlendirdi.
MÜFETTİŞLER, İHALE DOSYALARINI İNCELEYECEK
Konuyla ilgili Bakanlık onayında, "1 Nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 260/1-ç maddesi gereğince mahalli idarelerin seçilmiş veya tayin edilmiş organları ve bunların üyeleriyle diğer kamu görevlileri hakkında inceleme, araştırma ve soruşturma yapma görev ve yetkisinin Mülkiye Teftiş Kuruluna verildiğine ve mahalli idarelerle ilgili olarak kamuoyuna yansıyan her türlü iddianın titizlikle incelenmesinin Bakanlığın sorumlulukları arasında yer aldığı" vurgusu yapıldı.
Görevlendirilen mülkiye müfettişlerinin bugün İstanbul Büyükşehir Belediyesinde göreve başlayacakları öğrenildi. Müfettişlerin İstanbul Büyükşehir Belediyesinden iddiaya konu dosyaları istemesi bekleniyor.
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ESKİ BAŞKANLARI
- Bedrettin Dalan 26 Mart 1984 28 Mart 1989 Anavatan Partisi
- Nurettin Sözen 28 Mart 1989 27 Mart 1994 Sosyaldemokrat Halkçı Parti
- Recep Tayyip Erdoğan 27 Mart 1994 6 Kasım 1998 Refah Partisi
- Ali Müfit Gürtuna 12 Kasım 1998 1 Haziran 2001 Fazilet Partisi
- Kadir Topbaş 1 Nisan 2004 22 Eylül 2017 Adalet ve Kalkınma Partisi
- Mevlüt Uysal 28 Eylül 2017 17 Nisan 2019 Adalet ve Kalkınma Partisi
- Ekrem İmamoğlu 17 Nisan 2019 6 Mayıs 2019 Cumhuriyet Halk Partisi
- Ali Yerlikaya (vekil) 7 Mayıs 2019 27 Haziran 2019 Bağımsız
- Ekrem İmamoğlu 27 Haziran 2019 Görevde Cumhuriyet Halk Partisi