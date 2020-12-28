Türk İş Genel Sekreteri Nazmi Irgat'tan asgari ücret açıklamasıBüyükerikli köy muhtarının cinayet zanlısı tutuklandı!Agi nedir? Agi ne kadar 2021 ? Agi bekar için ne kadar oldu 2021?Tivibu Seç İzle'nin en fazla izlenen yapımı "Kral Şakir" olduSon dakika... Ankaragücü'ne transfer yasağı getirildi!1, 2, 3 çocuklu asgari ücret ne kadar 2021 | Çocuk parası ne kadar 2021?Asgari ücret 2021 AGİ ne kadar oldu? | Yeni AGİ fiyatları 2021Asgari ücret 2021 net ücret ne kadar? Kaç TL oldu? Açıklandı mı?Beşiktaş-Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?Asgari ücret brüt ne kadar oldu? Asgari ücret açıklandı mı?
İstanbul13 °C
  1. HABERLER
  2. İÇ HABERLER
  3. İBB'nin eski dönem yolsuzluk iddiaları için üç müfettiş görevlendirildi

İBB'nin eski dönem yolsuzluk iddiaları için üç müfettiş görevlendirildi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun katıldığı bir televizyon programında, eski İBB yönetimi hakkındaki yolsuzluk iddiaları üzerine İçişleri Bakanlığıu, konuyu araştırma amacıyla üç müfettiş görevlendirildiğini duyurdu.

İBB'nin eski dönem yolsuzluk iddiaları için üç müfettiş görevlendirildi

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, katıldığı bir televizyon programında öne sürdüğü eski İBB yönetiminin yolsuzluk yaptığı iddiası, gündeme bomba gibi düştü. Bunun üzerine İçişleri Bakanlığı, olayın değerlendirilmesi ve gerçeğin öğrenilmesi amacıyla üç mülkiye müfettişi görevlendirildiğini duyurdu. 

40 CİVARINDA İHALE DOSYASINDA USULSÜZLÜK İDDİASI 

Edinilen bilgiye göre, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun katıldığı bir televizyon programında; İstanbul Büyükşehir Belediyesi Teftiş Kurulunun bazı yolsuzluk ve usulsüzlük dosyaları üzerinde çalışıldığı, 40 civarında ihale dosyasında usulsüzlük ve kamu zararına yönelik bulgulara ulaşıldığına dair açıklamalarını ihbar kabul eden İçişleri Bakanlığı konuyu araştırmak üzere 3 mülkiye müfettişi görevlendirdi.

İBB'nin eski dönem yolsuzluk iddiaları için üç müfettiş görevlendirildi

MÜFETTİŞLER, İHALE DOSYALARINI İNCELEYECEK

Konuyla ilgili Bakanlık onayında, "1 Nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 260/1-ç maddesi gereğince mahalli idarelerin seçilmiş veya tayin edilmiş organları ve bunların üyeleriyle diğer kamu görevlileri hakkında inceleme, araştırma ve soruşturma yapma görev ve yetkisinin Mülkiye Teftiş Kuruluna verildiğine ve mahalli idarelerle ilgili olarak kamuoyuna yansıyan her türlü iddianın titizlikle incelenmesinin Bakanlığın sorumlulukları arasında yer aldığı" vurgusu yapıldı.

Görevlendirilen mülkiye müfettişlerinin bugün İstanbul Büyükşehir Belediyesinde göreve başlayacakları öğrenildi. Müfettişlerin İstanbul Büyükşehir Belediyesinden iddiaya konu dosyaları istemesi bekleniyor.

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ESKİ BAŞKANLARI

  • Bedrettin Dalan    26 Mart 1984    28 Mart 1989 Anavatan Partisi
  • Nurettin Sözen    28 Mart 1989    27 Mart 1994 Sosyaldemokrat Halkçı Parti
  • Recep Tayyip Erdoğan    27 Mart 1994    6 Kasım 1998 Refah Partisi
  • Ali Müfit Gürtuna    12 Kasım 1998    1 Haziran 2001 Fazilet Partisi
  • Kadir Topbaş    1 Nisan 2004    22 Eylül 2017 Adalet ve Kalkınma Partisi
  • Mevlüt Uysal    28 Eylül 2017    17 Nisan 2019 Adalet ve Kalkınma Partisi
  • Ekrem İmamoğlu    17 Nisan 2019    6 Mayıs 2019 Cumhuriyet Halk Partisi
  • Ali Yerlikaya (vekil)    7 Mayıs 2019    27 Haziran 2019 Bağımsız
  • Ekrem İmamoğlu    27 Haziran 2019    Görevde Cumhuriyet Halk Partisi
Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT