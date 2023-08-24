İBB'nin son icraati: Bakireler Tapınağı taşındı

İstanbullular metro, otobüs ve metrobüslerde yaşanan aksaklıklardan dolayı canından bezerken CHPli Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İBB ise bu hizmetleri geliştirip stabillize etmek yerine heykel dikmeyi, tapınak taşımayı vatandaşlara 'hizmet' diye sunuyor.

"Bakireler Tapınağı'nı taşıdık"

Toplu taşıma sorunlarının zirve yaptığı İstanbul'da İBB, Süreyya Plajı'nda yer alan Bakireler Tapınağı anıtını taşıdı.

Maltepe Sahili’nde Turgut Özal Bulvarı başlangıcında duran 1947'de yapılan anıt evsizler tarafından tahrip edildiği gerekçesiyle bulunduğu bölgeden alındı.

İlk yapıldığında kıyıdan 50 metre açıkta denizin içine yerleştirilen anıt 70'li yıllarda şehirleşmeyle birlikte kara ile birleşti.

İBB'nin öncülüğünde başlatılan çalışmalar kapsamında anıt bulunduğu yerden taşınarak, sahildeki sosyal alana yerleştirildi.