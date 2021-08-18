İBB'nin Tuzla'daki hayvan bakımevinde büyük skandal! Telef olmuş hayvanları yakıyorlar, çukurlarda çürümeye bırakıyorlar

İstanbul'un Tuzla ilçesindeki Tepeören Mahallesinde bulunan İBB'ye ait Sahipsiz Hayvan Geçici Bakımevi ve Yaşam Alanından gelen kötü kokular korkunç bir olayı ortaya çıkardı. Mahallede yaşayan vatandaşlar kötü kokuyu takip edince poşetler içerisinde telef olmuş köpek ve kediler buldu.

ÇUKURLARDA ÇÜRÜMEYE BIRAKILIYORLAR

Vatandaşlar gördükleri hayvanların cansız bedenlerini cep telefonu kamerası ile görüntülendiler. İddialara göre İBB Tepeören Sahipsiz Hayvan Geçici Bakımevi ve Yaşam Alanı'na Anadolu yakasında çeşitli ilçelerden gelen telef olmuş hayvanların bazılarını cansız bedenleri yakılıyor, bazılarını ise cansız bedenleri açılan çukurda çürümeye bırakılıyor.

KÖTÜ KOKU VE HASTALIK ENDİŞESİ

Açılan çukurlardan yayılan kötü koku vatandaşları rahatsız ederken, sineklerin ve böceklerin hayvanların bulunduğu çukurların çevresinde olması hastalık endişesini de beraberinde getiriyor.