İBB'nin ulaşıma yüzde 50 zam teklifi kabul edilmedi! Çileden çıkan İmamoğlu, UKOME üyelerini hedef gösterdi: "İmza atanları kınıyorum"

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME), geçtiğimiz ay yapılan toplantıda reddedilen ulaşım zammını yeniden görüştü.

İŞTE İBB'NİN ZAM TEKLİFİ

İBB'nin elektronik bilet, taksi, taksi dolmuş ve minibüs ücretlerine yüzde 50, servis ücretlerine yüzde 40 zam teklifi toplantıda oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucu zam kararı oy çokluğuyla reddedildi.

Söz konusu kararın ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, ekonomik zorluklarla mücadele eden vatandaşı koruyan zam kararını reddeden UKOME üyeleri ve ilgili kurumlar için sert ifadeler kullanarak haddini aştı.

İMAMOĞLU, UKOME ÜYELERİNİ HEDEF ALDI

İmamoğlu paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"İETT’yi, metroyu, deniz ulaşımını, taksi, dolmuş ve otobüs esnafımızı batırmaya yönelik kararlara imza atanları kınıyorum. Bu noktadan sonra İstanbul’da toplu taşımada yaşanacak her türlü sorunun müsebbibi, vicdanını siyasete teslim etmiş malum UKOME üyeleri ve kurumlarıdır."

İETT’yi, metroyu, deniz ulaşımını, taksi, dolmuş ve otobüs esnafımızı batırmaya yönelik kararlara imza atanları kınıyorum. Bu noktadan sonra İstanbul’da toplu taşımada yaşanacak her türlü sorunun müsebbibi, vicdanını siyasete teslim etmiş malum UKOME üyeleri ve kurumlarıdır. — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) April 4, 2022

İBB'NİN TEK DERDİ ZAM

Öte yandan İstanbul'da toplu ulaşıma sene başında yeniden değerleme oranında yüzde 36 zam yapılmıştı. UKOME üyeleri yüzde 18 önermesine karşın İBB yüzde 36 zam uygulanması yönünde karar almıştı.

Ayrıca İBB'nin zam talebi kabul edilmiş olsaydı toplu ulaşıma yüzde 86 oranında zam yapılmış olacaktı.

İSTANBUL'DA TOPLU TAŞIMA ÜCRETİ NE KADAR?

2021 yılında yapılan zamla birlikte tam elektronik bilet 4,03 liradan 5,48 liraya, öğrenci bileti 1,96 liradan 2,66 liraya, sosyal (öğretmen-60 yaş) 2,88 liradan 3,91 liraya, Mavi Kart (aylık) 316 liradan 430 liraya, aylık öğrenci 57,50 liradan 78 liraya, aylık sosyal (öğretmen-60 yaş) 196 liradan 266 liraya, metrobüste ise tam uzun mesafe 5,98 liradan 8,13 liraya, öğrenci 1,96 liradan 2,66 liraya, sosyal 3,28 liradan 4,46 liraya yükseltildi.

Servis ücreti 0-1 kilometre arası 312 liradan 396 liraya çıkarıldı.

Minibüslerde kısa mesafe 2,75 liradan 3,75 liraya, uzun mesafe 4 liradan 5,50 liraya, öğrenci ücreti 1,75 liradan 2,50 liraya yükseltildi.

Taksi açılış ücreti 5,55 liradan 7 liraya, kısa mesafe 14,50 liradan 20 liraya, kilometre başına 3,44 liradan 4,45 liraya çıkarıldı.

Yüzde 36'lık zamla elektronik bilette ise tek geçişlik ücret 8 liradan 11 liraya çıktı.

(AA)