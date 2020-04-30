Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıktıktan sonra birçok ülkeye sıçrayarak can kayıplarına neden olan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle hükümet yetkilileri yardımları vatandaşın evine kadar ulaştırırken İBB'nin ihtiyaç sahipleri için yardım kolisi dağıtım şekli tepkiye neden oldu.

İBB ekiplerinin yardım kolisi dağıtım şekli ve insanların sosyal mesafe kuralını hiçe sayarak kolileri almak için birbiriyle yarışmaları eleştirildi.

Beylikdüzü’nde kurulan bir semt pazarının çıkışına getirilen araç ile vatandaşlara yardım kolisi dağıtımı yapılmak istendi.

İBB ekipleri tarafından getirilen kolilerin dağıtımında ise hoş olmayan görüntüler ortaya çıktı. Vatandaşlar kolileri almak için birbirleriyle yarışırken, sosyal mesafe kuralını hiçe saydılar. Dağıtım esnasında vatandaşlar arasında zaman zaman gerginlikler yaşandı. Hiçbir önlemin alınmadığı dağıtımında virüse davetiye çıkarıldı. Dağıtılan kolilerin üzerinde ise ”23 Nisan Hediyesi” yazdığı görüldü.