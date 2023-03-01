İbby Akanbi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İbby Akanbi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İbby Akanbi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
İbby Akanbi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
İbby Akanbi 12 Temmuz 1997 tarihinde London şehrinde doğmuştur. İngiltere,Nijerya uyrukludur.Gerçek adı da Ibrahim Akanbi şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
İbby Akanbi Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.İbby Akanbi, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Worthing FC futbol takımında oynamaktadır. Worthing FC takımına 14 Ekim 2022 tarihinde katılmıştır. İbby Akanbi'nin Worthing FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
İbby Akanbi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
İbby Akanbi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ekim 2016 yılında Whyteleafe FC
7 Şubat 2017 yılında Whitehawk
11 Aralık 2017 yılında Kettering
1 Temmuz 2018 yılında Farnborough
30 Temmuz 2019 yılında Maidstone
13 Ağustos 2021 yılında Aldershot
29 Ekim 2021 yılında FC Dag & Red
3 Eylül 2022 yılında Dulwich Hamlet
14 Ekim 2022 yılında Worthing
İbby Akanbi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
İbby Akanbi şuan Worthing FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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